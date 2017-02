Eierwrap met fruit

Drie van de vier recepten die ik deze week voorleg bevatten ingrediënten die u ook doordeweeks kan gebruiken. Zo kunt u zien dat Fajah Lourens niet enkel hippe dieetrecepten met moeilijke ingrediënten maakt.

Uiteraard staan dat soort recepten er wel in.

Met name hüttenkäse is typisch een Lourens-ingrediënt. Zelf claimt ze dat dankzij haar en haar volgers de Nederlandse omzet van het spul is verdrievoudigd. De wraps bevatten per stuk 262 kilocalorieën.

Mix de ingrediënten voor de wrap behalve de boter tot een glad beslag. Verhit de boter in een koekenpan op halfhoog vuur en bak van de helft van het beslag een wrap in ongeveer 1 minuut per kant. Bak op dezelfde manier nog een wrap van de rest van het beslag. Snijd voor de vulling de aardbeien in stukjes. Snijd de munt fijn en rasp de helft van de schil van de limoen en sinaasappel met een fijne zesteur of keukenrasp. Rasp ook de chocolade. Leg de wraps open en begin met de hüttenkäse. Maak een goed verdeelde streep over het midden van elke wrap. Leg hierop telkens de helft van de aardbeien en blauwe bessen. Verdeel alles goed over de hüttenkäse zodat de wraps goed sluiten. Verdeel de kokossnippers, het amandelschaafsel en chiazaad, de chocolade en het cacao over het fruit. Maak het geheel af met de honing, munt en de rasp van de limoen en sinaasappel.