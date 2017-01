Shell stoot deel bezittingen Noordzee af

Multinational Shell stoot een deel van haar bezittingen voor de Britse kust van de Noordzee af. Het bedrijf meldt dinsdag dat de verkoop rond is. Het Britse oliebedrijf Chrysaor is de koper en betaalt 3,8 miljard dollar (ongeveer 3,5 miljard euro).

De bezittingen bestaan uit belangen van Shell in negen verschillende olie- en gasvelden. Hier produceert Shell ongeveer 115.000 vaten olie per dag. Dat is iets meer dan de helft van de totale productie van Shell in de Noordzee.

Eerdere overname

De verkoop is onderdeel van een groter plan van het Nederlands-Britse Shell om voor eind 2018 in totaal 30 miljard aan bezittingen te hebben verkocht. Dit om de schuldenpositie te verbeteren na de aankoop van het Britse gasbedrijf BG voor 50 miljard dollar (ongeveer 47 miljard euro). Het olie- en gasbedrijf verkocht begin november 2016 haar belang in het Saoedische petrochemiebedrijf Sadaf. De Saoedische regering, die de andere 50 procent van de aandelen in handen heeft, kocht het belang. Shell heeft dinsdag ook de verkoop van onderdelen in Thailand voor 900 miljoen dollar (ongeveer 840 miljoen euro) aangekondigd.

Verwacht wordt dat de overdracht in de tweede helft van 2017 rond zal zijn. Vierhonderd medewerkers van Shell zullen naar verwachting overgaan naar Chrysaor.