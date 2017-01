Schutter in Quebec is fan van Trump en Le Pen

Een 27-jarige student uit de Canadese stad Quebec is maandag aangeklaagd wegens zesvoudige moord en vijfvoudige poging tot moord na de terreuraanslag op een moskee in zijn woonplaats. Alexandre Bissonnette, die zich online als een aanhanger van extreemrechts profileerde, is volgens de politie de enige dader van het bloedbad.

Bissonnette, student sociale wetenschappen aan de plaatselijke Université Laval, maakte zich op Facebook bekend als een uitgesproken fan van de Amerikaanse president Donald Trump en de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen. Naar aanleiding van een bezoek van Le Pen aan Quebec vorig voorjaar uitte hij afkeer van vluchtelingen en steun aan rechtspopulisten. Zijn Facebookprofiel is inmiddels gesloten.

Een tweede man die zondag door de politie werd aangehouden, Mohamed Belkhadir, bleek een getuige. Belkhadir, een 29-jarige inwoner van Quebec van Marokkaanse afkomst, sloeg op de vlucht voor een gewapende politieman die hij aanzag voor de schutter. Hij is vrijgelaten na een nacht te hebben doorgebracht in een cel. Hoewel de politie zijn naam niet heeft vrijgegeven, werd Belkhadir maandag wereldwijd genoemd als waarschijnlijke dader.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft de aanslag, die hij in het parlement omschreef als „een terreuraanval op Canada en alle Canadezen”, scherp veroordeeld.

Tonight, we gathered in Quebec City as one community, as one country, and as one family. #TousUnis pic.twitter.com/NyHWR0yzqk

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2017