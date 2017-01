OM en burgemeesters: ‘Politie raakt achterop bij criminelen’

De politie dreigt op een „onoverbrugbare achterstand” te komen van de steeds professionelere criminelen. Dat schrijven het Openbaar Ministerie en burgemeesters in een oproep aan het volgende kabinet. „Zonder maatregelen krijgen criminelen vrij spel.” Ze bepleiten investeringen van bijna een miljard euro.

Nu al blijven tienduizenden zaken liggen door tijdgebrek, staat in de oproep van het OM en de tien burgemeesters die in hun regio het aanspreekpunt zijn van de politie.

Ook kiezen politie en justitie er regelmatig voor om te „scoren” met de snelle arrestatie van een kleine crimineel, omdat een groot onderzoek naar zijn opdrachtgevers te veel tijd kost. Onderzoeken worden „klein en behapbaar” gehouden „ten koste van noodzakelijk doorrechercheren”.

Volgens het OM en de tien ‘regioburgemeesters’ zijn er onder andere meer wijkagenten, financiële en digitale experts, betere ICT en meer hogeropgeleiden nodig. Alles bij elkaar kosten de door hen voorgestelde maatregelen 930 miljoen euro per jaar. Nu krijgt de politie jaarlijks 5,5 miljard euro.

Het kabinet pronkt graag met dalende criminaliteitscijfers. En het aantal geregistreerde woninginbraken en diefstallen neemt inderdaad af. Maar het OM en burgemeesters zien tegelijk dat de zware criminaliteit steeds moeilijker is om op te sporen. Bijna altijd zijn ze internationaal actief, gebruiken ze ingewikkelde financiële constructies en versleutelde onderlinge communicatie. „De criminaliteit is in enorm tempo professioneler geworden”, zegt OM-baas Herman Bolhaar tegen NRC.

In de oproep staat beschreven dat slechts 18 procent van alle meldingen bij de politie leidt tot een veroordeling of bijvoorbeeld een schikking door het Openbaar Ministerie. Dat percentage moet omhoog, zegt Bolhaar. „Burgers moeten zien dat het wél zin heeft om aangifte te doen.”