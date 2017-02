Orbán legt de rode loper uit voor Poetin in Boedapest

‘Make Europe great again’. Afgelopen week in Brussel imiteerde de Hongaarse premier Viktor Orbán gloedvol de slagzin van de Amerikaanse president Donald Trump. Diens verkiezing luidde volgens Orbán het begin in van een nieuw tijdperk van nationaal eigenbelang.

En het Hongaarse eigenbelang wordt in de ogen van Orbán het best gediend door goede banden met Rusland. Dat bewijst donderdag ook het tweede bezoek van president Vladimir Poetin aan Boedapest in minder dan twee jaar. In 2016 trok Orbán naar Moskou.

Als teken dat de Hongaarse regering zich meer dan ooit comfortabel voelt bij deze bijzondere relatie met Moskou, zei minister van Buitenlandse Zaken, Peter Szijjarto, dat Poetin op het „perfecte” tijdstip komt. Met Trump aan de macht verwacht Szijjarto dat de VS niet langer stoorzender zullen spelen tussen Hongarije en Rusland.

Hij sprak zich nogmaals hard uit tegen de Europese sancties die er kwamen als reactie op de Russische annexatie van de Krim en destabilisering van de Oekraïense Donbas-regio. „Nutteloos”, aldus Szijjarto. De gewraakte sancties zouden het Oost-Europese land meer dan zes miljard euro aan exportinkomsten hebben gekost, zonder dat de politieke bedoelingen ervan een stap dichterbij zijn gekomen.

De affiniteit tussen Poetin en Orbán wordt slechts ten dele bepaald door gelijkwaardige trekken in hun autoritaire regeerstijl. Cruciaal in de relatie staat energie. Hongarije is in hoge mate afhankelijk van Russisch gas. Het verzekeren van een goedkope toevoer is belangrijk voor Orbáns binnenlandse populariteit.

En dan is er nog de kerncentrale bij de stad Paks. Die wil Hongarije laten uitbreiden door het Russische staatsbedrijf Rosatom, met een lening van meer dan tien miljard euro, verstrekt door een Russische staatsbank. Volgens Orbán is het project „in het fundamentele belang van Hongarije” omdat het „gelijk staat aan goedkope elektriciteit” in de toekomst.

Critci stellen vragen bij de berekeningen en beweegredenen van het kabinet. De regering slaagde er de afgelopen jaren in cruciale details van de deal geheim te houden. Dit ondanks het feit dat ‘Paks’ „gevolgen kan hebben voor de volgende twee tot drie generaties”, zegt energie-expert Michael Labelle van de Central European University (CEU) in Boedapest.

Indien het kostenplaatje niet zou blijken te kloppen, betaalt Hongarije daarvoor volgens hem de prijs, tenzij „ook een toekomstige regering zich schikt naar Russische standpunten over bepaalde zaken”.

Ook de Europese Commissie speelt nog een rol. Die moet zich binnenkort uitspreken over de vraag of de beoogde financiële constructie rond ‘Paks’ eigenlijk niet neerkomt op ongeoorloofde staatssteun.