OM legt beslag op 70 miljoen euro in witwasaffaire

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week woensdag beslag gelegd op bankrekeningen van een Nederlandse financiële dienstverlener met een totale waarde van ongeveer 70 miljoen euro. Volgens het OM zijn er signalen die wijzen op witwaspraktijken.

Omdat het onderzoek nog loopt wil het OM niet zeggen om welk bedrijf het gaat. Er zijn geen aanhoudingen verricht en het OM heeft ook nog geen verdachten op het oog. Een woordvoerder noemt het een “uitzonderlijke” zaak vanwege het hoge geldbedrag, dat veel groter is dan bij het bedrijf zou passen. Verder zijn er een aantal verdachte transacties geweest die “geen bedrijfseconomisch doel dienden”, al kan het OM nog niet toelichten wat daarmee wordt bedoeld. Tenslotte is de aanwezigheid van een trustkantoor, dat volgens het OM anonimiteitsbevorderend zou zijn, een signaal dat zou kunnen wijzen op witwaspraktijken.

Of het Nederlandse bedrijf, dat statutair is gevestigd in Rotterdam, banden heeft met het buitenland wordt nog onderzocht. Volgens het OM gaat het om een holding die financiële middelen verstrekt aan vennootschappen. Het OM kwam het verdachte geldbedrag op het spoor nadat er bij de Financial Intelligence Unit Nederland een melding was binnengekomen van een opmerkelijke transactie vanwege de aanwezigheid van “groot bedrag aan liquide middelen”.