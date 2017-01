Nederland schort besprekingen met VS over controles Schiphol op

Nederland schort de onderhandelingen met de Verenigde Staten op over het stationeren van Amerikaanse douanebeambten op Schiphol. Het kabinet reageert hiermee op het inreisverbod dat de Amerikaanse president Trump vrijdag afkondigde voor mensen met een paspoort uit zeven overwegend islamitische landen. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) heeft dit dinsdag gezegd in de Tweede Kamer.

De zogeheten ‘voorcontrole’ van de Verenigde Staten bestaat al in vijftien landen, waaronder Ierland, Canada, Aruba, en de Verenigde Arabische Emiraten. Door Amerikaanse douanecontroles al in het land van vertrek te houden, kunnen lange rijen op vliegvelden in de Verenigde Staten worden voorkomen. Nederland en de VS stonden op het punt de invulling van Amerikaanse douanefaciliteiten op Schiphol uit te werken. Eén van de te bepreken onderwerpen was hoe moet worden omgegaan met door de Amerikaanse douane op Schiphol geweigerde reizigers.

Volgens minister Koenders spreekt het voor zich dat Nederland in het licht van de huidige situatie de onderhandelingen met de Verenigde Staten opschort. Nederland wil ook in Europees verband gaan kijken hoe er verder gereageerd moet worden op de maatregel van Trump.

Kritiek in Kamer op ‘lauwe’ kabinetsreactie

Tweede Kamerleden uitten tijdens het vragenuurtje kritiek op de volgens hen aanvankelijk lauwe kabinetsreactie op het Amerikaanse inreisverbod. Pas zondagmiddag kwam er een gezamenlijke verklaring van premier Mark Rutte (VVD) en minister Koenders waarin de maatregel werd betreurd en afgewezen. Tweede Kamerlid Michiel Servaes had „meer politiek leiderschap’’ van de premier verwacht zei hij.

President Donald Tusk van de Europese Unie heeft dinsdag in een brief aan de Europese regeringsleiders geschreven de ontwikkelingen in de Verenigde Staten als een bedreiging te beschouwen. Volgens hem stelt de Amerikaanse regering onder Trump de Amerikaanse buitenlandse politiek ter discussie zoals deze de afgelopen 70 jaar is gegroeid. Hij noemde de ontwikkelingen in de Verenigde Staten in hetzelfde rijtje als de meer assertieve houding van China, de Russische agressie tegen onder andere Oekraïne, en de opkomst van de radicale islam in het Midden-Oosten en Afrika.

Volgens Tusk dient de Europese Unie hier politieke solidariteit tegenover te stellen. De regeringsleiders van de EU, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, komen vrijdag in Malta bij elkaar voor een reeds eerder afgesproken informele top.