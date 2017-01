Na het nepnieuws is het tijd voor nepfoto’s

Ik ben een fotomodel. Nee… wacht, ik ben een oude man. Of liever nog: een vrouw met lang haar, met een gebit van staal. Met de nieuwe FaceApp software (nu alleen nog op de iPhone verkrijgbaar) transformeer je je gezicht in een andere, geloofwaardige persoonlijkheid.

Of nog beter: gebruik andermans gezicht. Zo kun je van Donald Trump een minstens zo enge vrouw maken, verander je Mark Rutte ook van de buitenkant in een oude man en tover je de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-Un om in een verveeld tienermeisje.

De werkelijkheid is niet meer goed genoeg

Nadat we een jaar overspoeld zijn met nepnieuws, is het nu de beurt aan de nepfoto’s. Sinds Instagram fotofilters populair maakte, is de werkelijkheid niet meer goed genoeg.

Daarom scoort de Chinese app Meitu zo goed: het verandert je gezicht in een gladgepoetste tekenfilmfiguur. Meitu raakte afgelopen maand echter in opspraak toen bleek dat de app allerlei persoonlijke informatie van je telefoon gebruikt: op een Android-toestel wordt toegang gevraagd tot meer dan twintig privacy-instellingen die niets met foto’s te maken hebben. Tja, als zo’n luxe app niets kost, weet je dat het geld verdiend wordt met jouw data.

FaceApp, ook gratis, is van een andere orde. De software verbetert geen bestaande gezichten, maar creëert compleet nieuwe. En anders dan bij het faceswappen, de onsmakelijke rage van vorig jaar die andermans gezicht op jouw hoofd projecteert, levert FaceApp behoorlijk realistische resultaten op.

Rekenkracht en geavanceerde kunstmatige intelligentie

Dat komt omdat niet de smartphone de foto verbouwt, maar de achterliggende software in het datacentrum. Elke foto wordt geüpload, bewerkt, en weer teruggestuurd naar je toestel. Zo kan FaceApp veel meer rekenkracht en geavanceerde kunstmatige intelligentie op je pixels loslaten. Het wordt erg moeilijk om een nepgezicht van een echt gezicht te onderscheiden – ik zou de door FaceApp verbouwde versie van mezelf zo voorbij lopen.

Het blijft nu nog bij foto’s, maar ook bewegende neppersoonlijkheden komen eraan. In Hollywood maken ze al dankbaar gebruik van de verbeterde beeldbewerkingstechnologie om overleden acteurs tot leven te wekken. Zo speelde acteur Peter Cushing postuum een rol in de laatste Star Wars-film Rogue One, tot leven gewekt door een andere acteur die in Cushings digitale overblijfselen was gekropen. Realistisch? Ja. Alles staat of valt bij de juiste textuur en reflecties van de digitale huid.

De wet van Moore blijft nog wel even gelden: de hoeveelheid rekenkracht blijft exponentieel groeien. Dus als het tot leven wekken van een overleden acteur nu mogelijk is met de krachtigste computers van Hollywood, kunnen we straks onze eigen doden nieuw leven inblazen op onze telefoons.

Marc Hijink bespreekt de laatste ontwikkelingen in tech.

Marc Hijink bespreekt de laatste ontwikkelingen in tech.