Multinationals: zonder immigratie bestaan wij niet

De kritiek van grote Amerikaanse bedrijven op Donald Trumps besluit een tijdelijk inreisverbod in te stellen voor mensen uit zeven moslimlanden neemt toe. De Amerikaanse techbedrijven, Apple, Google en Amazon, waren de eersten om Trumps inreisverbod af te keuren maar inmiddels klinkt breder kritiek.

Lloyd Blankfein, baas van Goldman Sachs, sprak een voicemail in voor zijn werknemers. „Dit beleid steunen wij niet,” zei hij daarin volgens persbureau Reuters. Ook zei hij in de voicemail dat diversiteit belangrijk is voor het succes van de bank. Als dit inreisverbod permanent wordt, kan dat de bank verstoren, aldus Blankfein, de baas van een van de grootste banken ter wereld, volgens Reuters tegen zijn personeel. De veroordeling is opvallend omdat andere grote Amerikaanse banken zich voorzichtiger uitspreken , en omdat Trump voormalige bankiers van Goldman Sachs om zich heen heeft verzameld.

Ook de bazen van Coca-Cola, MasterCard, Starbucks en Ford spraken zich uit. De baas van koffieketen Starbucks beloofde de komende vijf jaar in de 75 landen waar het zaken doet 10.000 vluchtelingen in te huren als werknemers. Het zorgde er volgens de Financial Times voor dat in de VS op Twitter maandag de hashtag #BoycottStarbucks trending topic was.

Alle bestuursvoorzitters benadrukken hoe belangrijk diversiteit is voor hun bedrijven. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven hebben bazen die zelf immigrant zijn, van de eerste of tweede generatie. Zo heeft de huidige topman van Coca Cola, Muhtar Kent, de Turkse en Amerikaanse nationaliteit. Een van de oprichters van Google, Sergey Brin, is een Russische vluchteling. De baas van Apple, Tim Cook, schreef in een e-mail aan zijn personeel dat Apple niet zou bestaan zonder immigratie. De biologische vader van Apple-oprichter Steve Jobs is namelijk een Syriër. In december hadden Amerikaanse technologiebedrijven al gezamenlijk bij Trump aangedrongen op de vrije instroom van getalenteerde buitenlandse medewerkers. Silicon Valley draait voor een groot gedeelte op programmeurs van buiten de VS.