Misbruik in de sport: NRC hoort graag uw verhaal

Eind november wilden enkele Britse voetballers niet langer zwijgen. In een reeks interviews vertelden ze wat voormalige trainers hen in het verleden hadden aangedaan. Ze waren seksueel misbruikt. Soms jarenlang. En ze bleken niet de enigen. Sinds de Britse politie een groot onderzoek opende naar misbruik in de sport, hebben inmiddels 526 potentiële slachtoffers zich gemeld. Niet alleen uit het voetbal, ook uit sporten als rugby, turnen en zwemmen.

Als er in Engeland zoveel leed verborgen is gebleven, wat zegt dit over Nederland? NOC*NSF besloot een onderzoek te openen naar een probleem dat mogelijk veel groter is dan eerder werd aangenomen. Er is de laatste jaren meer aandacht voor seksueel overschrijdend gedrag in de sport, maar hoe was het in de jaren zeventig, tachtig, negentig? En nu? Jeugdspelers van HFC Haarlem werden misbruikt door een materiaalman, wielrenster Petra de Bruin door meerdere personen uit het wielercircuit. Is het een blinde vlek?

Ervaringen delen

NRC beschouwt dit als een belangrijk actueel thema. Het maatschappelijk belang is gediend bij een zo veilig mogelijk sportklimaat, waarin lessen worden getrokken uit het verleden. NRC wil daarom graag met u samenwerken. Waarom? Omdat uw ervaringen de problematiek inzichtelijk kunnen maken. Wordt er naar slachtoffers geluisterd? Worden daders ook behandeld als daders? Reageren sportverenigingen adequaat?

We begrijpen dat privacy belangrijk is en zullen daarom niets publiceren zonder uw toestemming. Heeft u ervaringen die u wilt delen, dan kunt u, eventueel anoniem, uw verhaal kwijt via misbruik@nrc.nl. U kunt zelf kiezen of u wilt dat een redacteur contact met u opneemt.