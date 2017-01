Met negen nieuwe spelers wil Roda JC degradatie ontlopen

Thanasios Papazoglou, Bryan Verboom, Beni Badibanga, Ognjen Gnjatic, Stefan Savic, Mohamed El Makrini, Gyliano van Velzen en dinsdag nog Lyes Houri en Simeon Raykov. Dat zijn er nogal wat.

„Klopt. Maar die negen staan zondag niet allemaal in de basis. We wilden de selectie ook in de breedte versterken. Elke positie dubbel bezetten, zodat we adequate vervangers hebben. Er zitten ook jongens bij die zijn gehaald met het oog op later, volgend seizoen bijvoorbeeld.”

Roda staat zeventiende. Bent u ervan overtuigd dat het vanaf nu beter zal gaan?

„Het zal moeten blijken of deze jongens daadwerkelijk versterkingen zijn. De zekerheid dat het meteen een succes is heb je niet. Vorig jaar kwamen er acht nieuwe spelers in de winterstop en werd erop gerekend dat het beter zou gaan. Toch hebben we tot op de een na laatste speeldag moeten knokken voor lijfsbehoud. De eredivisie blijft een heel spannende competitie.”

Is dit een direct gevolg van de komst van investeerder Aleksei Korotaev?

„Absoluut. We wilden sowieso nieuwe spelers aantrekken, maar zonder zijn financiële steun was dit niet gelukt. Dan waren het er twee of drie geweest, geen negen. Of hij zich heeft bemoeid met de transfers? Hij heeft een team van deskundigen om zich heen, waaruit wij tips ontvangen voor mogelijke nieuwe spelers. Onze technisch directeur Ton Caanen heeft een heel hechte band met die mensen. Zijn telefoonrekening van deze maand zal ik straks wel niet willen zien. Hij loopt toevallig net weer ons kantoor uit. Weer een belletje uit het buitenland.”

Voormalig Roda-geldschieter Nol Hendriks maakt zich zorgen. Twintig nieuwe spelers in een seizoen zou volgens hem leiden tot onrust in de kleedkamer.

„Geen idee. Dat is voor zijn rekening. Ik heb veel vertrouwen in onze technische staf, die de spelers moet inpassen. Bovendien zijn er veel spelers vertrokken en verhuurd dit seizoen. Bijna twintig. Het is dus niet zo dat alle nieuwe spelers erbij komen.”

Roda sloot het seizoen 2015-2016 af met verlies, blijkt uit jullie jaarverslag. Zorgwekkend?

„Nou, positief is het niet. Maar het wordt steeds kleiner. We komen van 4 miljoen euro verlies en zitten nu op 1,9. Zo’n bedrag werk je niet in twee seizoenen weg. Het gaat mondjesmaat. Je moet ook het sportieve belang in de gaten houden. Je kan niet ineens je selectie halveren.”