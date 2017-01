Marokko komt weer terug in Afrikaanse Unie

Marokko is na een afwezigheid van ruim 32 jaar weer toegelaten tot de Afrikaanse Unie. Op de 28ste top van de Unie in Ethiopië stemden 39 van de 54 lidstaten in met het verzoek van het Noord-Afrikaanse land. De Marokkaanse koning Mohammed VI had daarom in juli vorig jaar in een brief aan de toenmalige voorzitter van de Unie gevraagd. Marokko gaf toe dat het besluit uit 1984 om een lege stoel achter te laten niet juist is geweest.

Koning Hassan II stapte destijds uit de Unie nadat 26 lidstaten hadden ingestemd met de toetreding van Arabische Democratische Republiek Sahara. De republiek is inmiddels door meer dan tachtig landen erkend, maar Marokko beschouwt het als „een spookstaat”. Mohammed VI houdt stellig vol dat de Westelijke Sahara bij zijn land hoort. De koning zal nu de Arabische Democratische Republiek Sahara van binnenuit de Afrikaanse Unie proberen te bestrijden.

Open blik naar Afrika

De terugkeer van Marokko past ook bij de politiek van Mohammed VI die sinds zijn aantreden in 1999 met een open blik naar Afrika is gericht. De voorbije zestien jaar heeft de koning 41 reizen in het continent gemaakt. Afgelopen week sprak hij in Ethiopië met verschillende staatshoofden van Afrikaanse landen.

Marokko is na Zuid-Afrika het land dat het meeste geld investeert in heel Afrika. De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc vliegt op 22 Afrikaanse bestemmingen. Marokko heeft onlangs met Nigeria gesproken over het aanleggen van een gasverbing tussen beide landen.