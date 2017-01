‘In de boksring voel ik geen pijn’

Hoogtepunt: „Vorig jaar speelde ik een kickbokswedstrijd terwijl mijn arm geblesseerd was. Dat ik toch won dankte ik aan mijn uithoudingsvermogen en wilskracht.”

Dieptepunt: „Om me in Nederland te vestigen en de taal te leren was best zwaar, maar inmiddels ben ik hier heel gelukkig”

Beschermend en zorgzaam

„Ik groeide op in Brazilië bij mijn alleenstaande moeder. Vermoedelijk komt het daardoor dat ik al jong heel beschermend en zorgzaam werd voor mijn omgeving. Beveiliger was een beroep dat goed bij me paste. Ik stond ’s nachts voor grote clubs en werkte op evenementen.

„Een paar jaar geleden kwam ik voor het eerst naar Nederland om mijn vader op te zoeken die hier vandaan komt. Ik ontdekte dat de grootste kickboksers uit Nederland komen. Ik sportte al mijn hele leven, ik deed aan basketbal en boksen, maar pas hier werd het echt serieus. Ik besloot in Nederland te blijven wonen en me te richten op een professionele kickbokscarrière.

Verslaving

„Buiten de ring ben ik absoluut niet agressief en ik vind het ook jammer dat de sport vaak geassocieerd wordt met criminaliteit. Zodra ik de ring binnen stap voel ik geen zenuwen of pijn. Pas de volgende dag voel ik een pijnlijk oog of been en denk ik: waarom doe ik dit mezelf aan? Maar juist dat gevecht met mezelf en de discipline die het trainen vergt vind ik geweldig. Het voelt voor mij als een verslaving om met het kickboksen steeds meer uit mezelf te halen.

Uberchauffeur

„In eerste instantie werkte ik naast het kickboksen nog als beveiliger, bijvoorbeeld op het festival Awakenings. Maar hoe meer wedstrijden ik ging vechten, hoe slechter dat te combineren viel. Ik moest te vaak vrij vragen om bijvoorbeeld naar een wedstrijd in het buitenland te kunnen. Bovendien: als beveiliger werk je veel ’s nachts en als kickbokser moet je juist uitgerust zijn.

„Met kickboksen verdien ik al best goed, ik krijg betaald per toernooi en gewonnen wedstrijd. Maar voorlopig blijf ik daarnaast ook nog werken als chauffeur voor Uber. Dat is ideaal, want daar kan ik mijn tijden zelf indelen, ik voer leuke gesprekken met passagiers en op de autostoel krijgt mijn beurse lichaam even rust.”