VS tegen Nederland: we houden ons aan NAVO-afspraken

De bevelhebber van het leger, generaal Tom Middendorp, heeft er ,,alle vertrouwen” in dat de Verenigde Staten een ,,trouwe NAVO-bondgenoot” zullen blijven. Dit zei Middendorp dinsdag op een persbijeenkomst in Den Haag. De commandant der strijdkrachten put dat vertrouwen uit een gesprek dat hij onlangs voerde met Ben Hodges, de commandant van het Amerikaanse leger in Europa. ,,Hij verzekerde me dat er geen enkele reden is te twijfelen aan de rol en bijdrage van de Verenigde Staten aan de NAVO.”

Sinds de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten zijn er zorgen over de Amerikaanse bijdrage aan de NAVO. De Verenigde Staten betalen zeventig procent van het NAVO-budget. Trump heeft verschillende keren gezegd dat hij minder wil bijdragen als Europese landen niet meer geld in de NAVO gaan steken. Veel Europese landen komen de afspraak niet na om 2 procent van het bruto binnenlands product aan de NAVO te besteden. Nederland geeft 1,16 procent uit, en is daarmee een van de vele wanbetalers.

‘Grootste veiligheidsuitdaging sinds Koude Oorlog’

Er is veel reden tot zorg over de veiligheid van Europa, volgens Middendorp. ,,De Europese Unie en de NAVO staan voor grootste veiligheidsuitdaging sinds de Koude Oorlog”, zei de bevelhebber. Vooral extremistische moslims uit het Midden-Oosten en de ,,veranderde houding” van de Russische president Vladimir Poetin baren Middendorp zorgen. ,,President Poetin kiest niet meer voor samenwerking”, zei Middendorp. ,,Hij kondigt grote militaire oefeningen niet meer aan, zoals afgesproken. Afschrikking staat weer op onze agenda. We gaan niet provoceren, maar we trekken wel een rode lijn tegen Rusland en extremistische moslims in het zuiden.”

Volgens de legerbaas schendt Rusland steeds vaker grensafspraken. Afgelopen week vlogen Russische jachtvliegtuigen nog het luchtruim van de Baltische staten binnen. Ze hadden dat niet aangekondigd, hadden geen vliegplan ingeleverd en hun sensoren uitgezet zodat ze niet herkend konden worden. ,,Dat is niet zoals we het hebben afgesproken”, vertelde Middendorp. Nederlandse F16-vliegtuigen zijn in de nabijheid van de Russische toestellen gaan vliegen om ze ,,duidelijk te maken” dat ze terug moesten keren naar het Russische luchtruim.

Afgelopen week waren Nederlandse troepen in Polen, waar ze samen met zes andere landen de grootste militaire oefening in jaren afwerkte. 4.500 militairen deden mee. De komende periode zullen langs de grens met Rusland vier bataljons van 700 tot 1.000 militairen uit meerdere NAVO-landen worden opgesteld. Middendorp: ,,We laten daarmee zien dat de hele NAVO opstaat als de Russen onze grenzen overschrijden.”