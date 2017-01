‘Hij houdt tenminste woord’

Protesten in steden en op luchthavens. Internationale afschuw en verontwaardiging. Boze bedrijven en universiteiten. Een ontslagen minister van Justitie en openlijke kritiek van eigen diplomaten. De storm van kritiek op Trumps decreet dat mensen weert uit zeven overwegend islamitische landen, deert veel van zijn kiezers niet.

Trumpfans zijn juist onder de indruk van de daadkracht en het tempo van hun nieuwe president. En geloven dat zijn controversiële maatregel hun land veiliger maakt. „Hij doet tenminste wat hij heeft beloofd, en dat is zeldzaam in de politiek”, zegt Vince Minniti uit Philadelphia.

Trump kwam vrijdagavond met zijn presidentiële bevel om burgers van Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan, Somalië en Syrië toegang tot de VS te verbieden – inclusief vluchtelingen en in eerste instantie ook personen met een verblijfsvergunning of een dubbele nationaliteit. In de campagne om de Republikeinse presidentskandidaat te worden beloofde Trump een „totaal en compleet verbod voor moslims” om de VS binnen te komen. Later zwakte hij dat af tot uitsluiting van mensen uit gebieden met „een aantoonbare geschiedenis van terrorisme”.

Voor die plannen bleek in de VS behoorlijke steun te bestaan. Verschillende recente peilingen laten zien dat bijna de helft van de Amerikanen voorstander is van het weren van migranten uit gebieden waar veel terrorisme plaatsvindt. Onderzoek van The New York Times afgelopen zomer liet zien dat tweederde van Trumps aanhangers moslims (tijdelijk) buiten wilde houden.

Pro-Trump-media als Breitbart, Fox en Drudge Report hebben verheugd gereageerd op de maatregel. Maar er is ook kritiek van zijn aanhangers. Op sociale media als Twitter en Facebook betuigen kiezers spijt dat ze Trump hun stem hebben gegeven.

NRC sprak voor de verkiezingen met kiezers in Philadelphia. Wat vinden Trumpstemmers van zijn eerste dagen in het Witte Huis?

Carlos Garcia, brandweerman

„Ik ben erg uitgelaten over de eerste dagen van Trumps presidentschap. Ik vind dat hij het geweldig doet. Als je ziet hoe hij standhoudt, met alle klappen die hij krijgt van de media en van links. En hij maakt precies zijn campagnebeloftes waar. Dat heb ik nog nooit een politicus zien doen.

„Ik vind dat er nogal overtrokken gereageerd wordt op het immigratieverbod. Ik kom zelf uit Puerto Rico. Als Puerto Ricanen hier allemaal misdaden en aanslagen komen plegen, mogen ze die migratie van mij meteen verbieden. Pech voor mijn familie daar.”

„Tja, op zich is het natuurlijk niet zo dat Syrische vluchtelingen hier aanslagen hebben gepleegd, dat klopt. Dan zou je eerder Saoedi-Arabiërs moeten weren. Ik weet niet waarom Trump deze landen heeft gekozen. Ik denk dat zijn intenties goed waren, maar de uitvoering nog niet perfect.

„Al die demonstranten vind ik huilebalken. Immigranten worden niet beschermd in de Grondwet. Wij hebben grenzen en die moeten we bewaken.”

Michael Roccia, Uber-chauffeur

„Trump is indrukwekkend aan zijn presidentschap begonnen. Hij heeft ballen! Eindelijk een president die voor Amerikanen opkomt. Obama vond steeds de belangen van anderen belangrijker.

„Terroristen denken dat ze hier zomaar kunnen binnenkomen. Hij grijpt in en daar hebben dan een paar mensen last van. Nou en. Migratie is een voorrecht, geen recht. Het is geen ‘moslimverbod’, dat heeft Trump zelf gezegd. En het is trouwens ook maar tijdelijk. Totdat we mensen kunnen selecteren en zo ons land beschermen.”

„Ik ga ervan uit dat dit de juiste beslissing is. Wie ben ik om daaraan te twijfelen? Hij is de president en ik vertrouw hem. Kijk eens hoe Trump banen heeft gered, nu al heeft voorkomen dat bedrijven het land verlaten. En die muur komt er ook gewoon.

„Die protestmarsen zijn ronduit hatelijk. Hoezo hebben al die vrouwen ook tijd om te demonstreren? Als ze het hier echt zo erg vinden gaan ze maar lekker naar Iran of Saoedi-Arabië, waar hun hoofd kan worden afgehakt om wat ze doen.”

Vince Minniti, parkeerwacht

„Ik ben blij dat we eindelijk weer een Republikein in het Witte Huis hebben. En dat hij een einde maakt aan de politieke correctheid die bepaalde dat we hier iedereen maar toelieten, los van waar ze vandaan komen en of we wisten wat hun intenties waren.

„Ik vind die immigratiestop prima. Trump zou die toch niet afkondigen als het niet nodig was, op basis van de inlichtingeninformatie die hij heeft. Dat zal ook bepalen waarom mensen uit Saoedi-Arabië en Pakistan niet zijn uitgesloten. Want dat doet hij heus niet om zijn zakelijke belangen. Van mij mag hij nog verder gaan. Verblijfsvergunningen intrekken bijvoorbeeld. We moeten het zekere voor het onzekere nemen met terrorisme.”

„Ik geloof niet dat al die demonstraties echt zijn. Bij Trumps bezoek aan Philadelphia hoorde ik twee demonstranten praten over hoeveel ze betaald kregen. De ene was boos dat de ander een tientje meer kreeg. Het is politiek theater. Ik kan wel kritisch zijn, maar het belangrijkste is nu dat Republikeinen zich niet tegen elkaar laten uitspelen.”

