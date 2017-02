Ellen Deckwitz: „De afgelopen dagen vraag ik me af wat er nou werkelijk door Trump heen gaat. Hij moest het inreisverbod doorzetten om geloofwaardig te blijven, maar het voelt tegenstrijdig om dat in een land te doen dat zijn bevolking voor meer dan 90 procent aan immigratie dankt. In het kader daarvan herinnerde ik me dit gedicht van E. du Perron (1899-1940), die zich nergens echt thuis voelde. Het is de vraag hoe leeg de straten in Amerika op een gegeven moment zullen zijn. En of er in Trump zelf nog wel een mens schuilgaat.”