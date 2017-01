Deutsche Bank schikt in Russische witwasaffaire

Deutsche Bank heeft ingestemd met het betalen van een boete van 425 miljoen dollar (397 miljoen euro) aan de financiële toezichthouder in New York in verband met een witwasaffaire in Rusland. Tussen 2011 en 2015 zou daarbij in totaal zo’n 10 miljard dollar uit Rusland zijn weggesluisd.

Volgens de toezichthouder DFS kochten cliënten van de Duitse bank in Moskou grote partijen aandelen in roebels. Kort daarna verkochten verwante partijen dezelfde aandelen voor dollars door via het kantoor van Deutsche in Londen. Intussen werden de transacties goedgekeurd door het kantoor van de bank in New York. Het geld werd veelal overgemaakt naar offshore accounts, meldt DFS.

Ondanks het feit dat de aandelenhandel volgens de toezichthouder “geen legitieme economische motivering” had, bleef de frauduleuze handel jarenlang onopgemerkt en greep Deutsche niet in. De DFS wijt dat aan gebrekkige controlemechanismes op het gebied van corruptie en haperend klantenbeleid bij de Duitse bank. Daarom moet Deutsche Bank naast het betalen van een boete ook een onafhankelijke partij aanstellen om de huidige integriteitsprogramma’s van de bank tegen het licht te houden.

Nog meer affaires

Deutsche Bank hangt voor dezelfde affaire ook nog een boete van 200 miljoen dollar (187 miljoen euro) boven het hoofd van de Britse toezichthouder. De bank had ruim een miljard euro gereserveerd om de corruptiezaak af te handelen. De Duitse bank wordt geplaagd door schandalen: in december vorig jaar schikte het al met het Amerikaanse ministerie van Justitie voor een bedrag van 6,9 miljard euro vanwege de verkoop van rommelhypotheken in de VS. Ook wordt de bank verdacht van het manipuleren van wisselkoersen en het schenden van het handelsembargo met Iran en enkele andere landen.

De schandalen hebben hun financiële sporen achtergelaten bij Deutsche. Nadat de bank een eerste schikkingsvoorstel voor de rommelhypotheken in de VS vorig jaar afsloeg, zakte het aandeel van de bank onder de 10 euro, het laagste niveau ooit. In Duitsland wordt gevreesd dat de bank omvalt, en daarbij de gehele Duitse economie beschadigt. De Duitse regering onder leiding van bondskanselier Merkel heeft echter vooralsnog financiële staatssteun uitgesloten.