De zoektocht naar het verhaal achter 167 foto’s

Zes jaar geleden vond de Amerikaanse journalist Annie Correal een handgemaakt fotoalbum bij het grofvuil in Brooklyn. De 167 foto’s in het album toonden het leven van een zwart Amerikaans koppel in de jaren ’40 in het stadsdeel. Correal was geraakt door het plezier op de foto’s, maar vooral doordat de sporen uit het verleden van haar wijk inmiddels zijn uitgewist.

Toen Correal jaren geleden naar Brooklyn verhuisde, was zij een van de weinige witte bewoners in de wijk. Maar de buurt veranderde snel en geen van haar witte buren kon nog de wereld achter de verhalen in het fotoalbum herkennen. Daarom begon de journalist een zoektocht van een jaar, naar familieleden en oude buren die haar meer vertelden over de familie in het album. De reconstructie van de zoektocht, geïllustreerd met prachtige foto’s, staat in The New York Times.

Het resultaat van deze reportage is een persoonlijk beeld van ‘de Grote Migratie’, een belangrijk hoofdstuk in de rassengeschiedenis van de Verenigde Staten. Tussen 1915 en 1970 trokken meer dan zes miljoen zwarte Amerikanen van het zuiden van het land naar de noordelijke en westelijke steden. In industriële steden als Chicago was meer werk te vinden dan op de verouderde plantages in staten als Mississippi. Daarnaast hoopten velen de segregatie in het zuiden achter zich te laten.

Een familiegeschiedenis

Het koppel in het fotoalbum, Etta Mae en Isaiah ‘Ike’ Taylor, trok weg uit North Carolina. De twee trouwden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, waarna de landbouwcrisis in het zuiden verergerde. Ike ging als een van de vele zwarte Amerikaanse mannen in het leger, Etta verhuisde naar de wijk Harlem in New York, waar zij net als haar zussen een baan vond in een kledingfabriek.

Etta kwam terecht in een van de vele stedelijke gebieden waar het leven voor de zwarte gemeenschap in veel opzichten zwaar was. Deze waren dichtbevolkt en huisbazen rekenden hoge huren, maar lieten de flats in verval raken. Toch zagen Etta en Ike na de oorlog ook een bruisende stad die barstte van de glamour: dansfeesten, mannenclubs en een druk sociaal leven. En belangrijker, een stad die meer vrijheid bood.

“In de tijd van Etta Mae bereikte de magie van Harlem het zuiden via kranten, familieberichten en de radio. In de jaren ’40 verhuisde een nieuwe stroom zuidelijke migranten naar New York, net zozeer aangetrokken door Cab Calloway en Duke Ellington als door de belofte van een baan in een fabriek.”

De reportage schetst een beeld van de snelle veranderingen in de twintigste eeuw. Het is een herinnering aan een tijd dat New York door zwarte Amerikaanse families werd gezien als “the place to be”.