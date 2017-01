De smartwatch is toch niet ‘the next big thing’

San Francisco, juni 2016. De tacotruck is net voorgereden in Folsom Street, de lokale biertjes worden geopend. Pebble-oprichter Eric Migicovsky proost met zijn medewerkers op de nieuwe Pebbles die binnenkort op de markt komen: een slim horloge meteen hartslagmeter en een losse gps-tracker voor joggers.

Maar het prototype dat Migicovsky draagt zal de winkel nooit halen. Een paar maanden na die nog hoopvolle bijeenkomst in San Francisco is Pebble opgeslokt door concurrent Fitbit voor 40 miljoen dollar. Een schijntje, want Pebble had al een ontslagronde achter de rug.

In 2012 brak Pebble nog alle records op crowdfundingsite Kickstarter. Het was de eerste betaalbare smartwatch, met zuinige e-ink-technologie waarmee je op je pols mailtjes kon lezen of muziek afspelen.

Na anderhalf miljoen verkochte Pebbles leek er een nieuwe gadgetcategorie geboren. Het slimme horloge werd in techkringen beschouwd als the next big thing. De computer ging de pols veroveren, zoals de smartphone eerder de broekzak veroverde.

Alle grote elektronicafabrikanten kwamen met hun variant van het slimme horloge. Sommige met een eigen besturingssysteem, andere gebruikten dat van Google (Android Wear). Apple ontwikkelde een eigen variant, WatchOS.

Vijf jaar nadat Pebble de markt openbrak is de situatie minder rooskleurig: de smartwatch lijkt op z’n retour. Belangrijke fabrikanten van slimme horloges brachten afgelopen jaar geen nieuw model uit en Google schoof een broodnodige update van Android Wear een half jaar voor zich uit. De verkoopcijfers van de Apple Watch liepen afgelopen jaar terug.

Er is sprake van bloedarmoede onder smartwatchmakers: naast Pebble slokte Fitbit ook Vector Watch op. Met Fitbit zelf gaat het overigens ook niet goed: het bedrijf ontslaat 10 procent van zijn personeel. Wat gaat er mis met de smartwatch?

1 Sportiever, niet slimmer

Uit verkoopcijfers van IDC blijkt dat er vraag is naar activiteitentrackers. Voor een smartwatch waarop je complexe software kunt draaien, een verlengstuk van je telefoon, halen de meeste mensen hun schouders op.

Een killer-app voor het slimme horloge is er nooit gekomen. Goed, je kunt je lampen aan- en uitdoen vanaf je pols, tweets lezen of met je horloge Pokémon vangen, maar dat kan je smartphone ook. Sterker nog: die moet in veel gevallen binnen handbereik zijn, wil dat horloge überhaupt een beetje slim zijn.

Apple paste zich aan: bij de eerste versie van de Watch (aangekondigd in 2014) stond ‘lichtgewicht interactie’ en ‘intieme communicatie’ centraal; in de tweede versie (2016) draait het vrijwel alleen om sport en gezondheid.

2 De bediening is lastig

Swipen, draaien, drukken… horlogesoftware laat zich nog niet blindelings bedienen en is zelden gebruiksvriendelijk. Spraakcommando’s werken makkelijker, maar tegen je pols praten in het openbaar is not done.

3 De accu deugt nog niet

Een smartwatch met een kleurenscherm houdt het maximaal twee tot drie dagen vol. Maak je gebruik van gps en hartslagmeting, dan halveert de gebruiksduur. Elke uitbreiding van de batterijtijd leidt meteen tot extra gewicht, terwijl veel kleurenschermen niet helder genoeg zijn voor gebruik in zonlicht.

Horloges met een e-ink-scherm werken tot tien dagen op een accu. Maar die zijn dan weer niet geschikt voor complexe apps. En je hebt op vakantie nog altijd je adapter nodig.

4 Niet nog meer afleiding

We hebben onze handen al vol aan onze smartphones. Veel mensen zitten niet te wachten op nóg meer afleiding, zoals een tikje op je pols of pingetje bij elk binnengekomen bericht.

Veel slimme horloges kun je het zwijgen opleggen met een ‘stille modus’, waarin ze je niet lastig vallen of niet oplichten in een donkere bioscoop. Maar dat is een oplossing voor een zelf-gecreëerd probleem – geen sterk verkoopargument.

5 Horloges upgraden doe je niet

Sinds de eerste Pebble zijn smartwatches mooier én krachtiger geworden. Maar in tegenstelling tot telefoons worden horloges niet elke twee jaar vervangen.

De eerste groep smartwatch-gebruikers heeft in ieder geval niet massaal een nieuw model gekocht. Of omdat ze voorlopig tevreden zijn, of omdat ze genezen zijn van de gedachte dat een slim horloge onmisbaar is.

Deze recent uitgebrachte smartwatches richten zich vooral op sporters:

Apple Watch 2 heeft geen apps meer nodig Apple legt bij de waterdichte Watch 2 de nadruk sterk op fitness. Apps van derden zijn daarbij niet meer nodig. Dankzij de gps-sensor kun je je telefoon thuislaten bij het rennen of fietsen. Het lage gewicht maakt het een comfortabel horloge, met een hoop opties voor (dure) bandjes. De tijd verschijnt pas in beeld als je je pols beweegt. Prijs: vanaf 439 euro. Pluspunten: Lichtgewicht (28 gram) Apple’s eigen apps zijn goed Bediening beter met WatchOS3 Minpunten: Geringe gebruiksduur Andere apps overbodig Werkt alleen met iPhone

TomTom Adventurer mikt op wintersporter Tomtom concentreert zich op sporthorloges die los van je telefoon werken. Tijdens het sporten muziek luisteren kan via mp3’s en een draadloze headset (optioneel). De Adventurer heeft een hoogtemeter voor wintersporters en je kunt routes volgen via een piepklein kaartje. De MySports-app is simpel, wat past bij het rudimentaire karakter van dit horloge. Voor updates is een pc nodig. Prijs: 299 euro. Pluspunten Gebruiksduur tot tien dagen Simpele bediening Scherm goed leesbaar in de zon Minpunten Stijlvol is anders Geen interactie met telefoon Geen koptelefoon meegeleverd