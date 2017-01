De Haagse Stemming: Politieke overlopers uit een kleine vijver en ouderen eerst

Meer dan honderd kandidaat-Kamerleden waren eerder actief voor of solliciteerden bij een andere partij dan waarvoor ze nu op de lijst staan. Ouderen zijn steeds meer campagnethema. Trump blijft de Haagse gemoederen bezig houden. En Jesse Klaver sluit regeren met Rutte bijna uit.

INWISSELBARE IDEALEN: Politieke trouw ontbreekt niet alleen bij zwevende kiezers, maar ook bij politici zelf. Politiek verslaggevers Petra de Koning en Enzo van Steenbergen ploegden de kieslijsten van 18 partijen door en vonden onder de 715 kandidaten maar liefst 104 politici die eerder voor een andere partij dan hun huidige actief waren of wilden zijn. 36 van de 50 mensen op de lijst van 50Plus liepen over van een andere partij. Bij de PVV waren dat er 15. Veel kandidaten van partijen die voor het eerst willen meedoen aan de verkiezingen zaten of solliciteerden elders.

Kleine vijver: Jan Nagel, ex-PvdA, Leefbaar Hilversum en oprichter van 50Plus, heeft een verklaring: de vijver waarin partijen moeten vissen is te klein. Van de kiesgerechtigden is maar 2,2 procent lid van een partij en weinigen willen actief worden. “Tel daarbij op dat je als partij ook politieke ervaring binnen móét halen, omdat je anders een modderfiguur slaat in de Tweede Kamer. Dan kom je uit bij mensen die een andere partij de rug hebben toegekeerd.”

GENERATIECONFLICT: Gezien de peilingen zal een aantal van die 50Plussers na 15 maart in de Tweede Kamer komen. Bijstand die voorman Henk Krol (ooit VVD-woordvoerder) wel kan gebruiken, zeker als het op kennis over pensioenen aankomt. Gisteren verscheen op verzoek van PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma een CBP-onderzoek naar de optie van een minimale rekenrente voor pensioenfondsen; een wens van 50Plus, PVV en SP. Die maatregel zou erg nadelig uitpakken voor jongeren, schreef het CBP. De kritiek van de one-issue ouderenpartij: “Klijnsma zet verschillen tussen generaties onnodig op scherp”.

Aow m/v: Dezelfde partijen willen ook de aow-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar - en alleen de SP laat dat doorrekenen door het CPB. Gisteren mengde vakbond FNV zich in de discussie, door de hoop uit te spreken dat politici de pensioengerechtigde leeftijd flexibel maken: hoe zwaarder het beroep, hoe sneller de aow. De vraag is of er dan ook verschillende pensioenleeftijden moeten komen voor mannen en vrouwen. Onderzoek dat het SCP vandaag publiceert wijst uit dat vrouwen veel vaker, vroeger en ook zonder kinderen in deeltijd werken. Ze hebben minder carrièrekansen en vaker flexibele contracten. Maar vrouwen raken dus ook minder snel ‘versleten’.

PACT I: In de categorie ouderen hebben CDA, SP en ChristenUnie een ‘pact’ gesloten. De positie van en vooral zorg voor ouderen moet verbeteren voordat er verdere politieke besluiten mogen worden genomen over stervenshulp bij ‘voltooid leven’, zo meldt de NOS.

Pact II: Het verkiezingspact op links wil nog niet erg slagen. De SP wil eerst dat meer partijen regeren met de VVD uitsluiten. GroenLinks leider Jesse Klaver deed dat gisteren bijna. Op een bijeenkomst in Utrecht met 2.000 fans wond hij zich op over Ruttes ‘doe normaal’ advertentie en beperkte afschuw over het inreisverbod van Trump. Hij sloot opnieuw samenwerking met de PVV uit, “maar ook de VVD heeft nu een grens overtreden. Ze staan op het randje”, zei Klaver. Verslaggever Philip de Witt Wijnen schetst welke kiezers GroenLinks eigenlijk hoopt te bereiken.

WAT WIJ VOLGEN: De Tweede Kamer vergadert nog vier weken. In die periode willen Kamerleden zeker debatten en hoorzittingen houden over de Belastingdienst en het anti-moslimdecreet van Trump. Lodewijk Asscher roept op tegen Trump te gaan demonstreren, morgen in Den Haag. Columnist Tom-Jan Meeus vraagt zich af hoe Wilders’ steun aan Trump rijmt met zijn vaderlandsliefde, nu belangen van Nederlandse burgers en bedrijven op het spel staan.

Potloodhack: Kamerleden zullen vast ook meer willen weten over het nieuws van RTL dat ook stemmen met potlood eenvoudig te hacken is.

Defensie: Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp geeft vandaag een drie uur durende persconferentie, voornamelijk over de onzekerheid aan de oostgrens van de NAVO. Verslaggever Enzo van Steenbergen (@Evansteenbergen) is erbij.

Debuut: Stef Blok heeft zijn eerste debat als minister van Justitie. De Eerste Kamer praat de hele middag over terrorismebestrijding.

Doneren = duur: Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet zeggen hoe succesvol de ‘abortuswebsite’ She Decides van Lilianne Ploumen tot nu toe is. Ploumen lanceerde het initiatief vorige week nadat Trump besloot Amerikaanse financiering stop te zetten aan organisaties die in ontwikkelingslanden aan geboortebeperking werken door onder andere veilige abortussen te faciliteren. Nederland doneerde 10 miljoen, Scandinavische landen zouden willen meewerken en ook Canada is geïnteresseerd. De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU haalde dankzij Trump ruim 24 miljoen dollar op in één weekend. Hoe gaat het met Ploumen? Haar woordvoerder noemt het initiatief “super belangrijk”, maar wil niet zeggen hoeveel geld tot nu toe is binnengehaald, van overheden en particulieren. “Er zijn heel veel Amerikanen geïnteresseerd, maar we werken nog aan een button waarmee ze direct geld kunnen doneren, nu is dat (geld overmaken naar een bankrekening, red.) nog erg duur voor ze”. To be continued.

“Als je mijn interview van 2012 integraal overneemt, merken de meeste lezers daar weinig van”

SGP-leider Kees van der Staaij in de Volkskrant over zijn weinig veranderende visie.