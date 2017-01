AZ huurt Krul, Ajax betaalt maximaal 15 miljoen voor Neres

AZ heeft op de slotdag van de transfermarkt een verrassende slag geslagen. Doelman Tim Krul, die door Ajax het afgelopen half jaar werd gehuurd van het Engelse Newcastle United, maakt het seizoen af bij de Alkmaarders. De Oranje-international hoopt zo weer aan spelen toe te komen. Bij Ajax wist hij de Kameroense doelman André Onana niet uit de basis te spelen.

Ajax rondde de transfer van het 19-jarige Braziliaanse talent David Neres af. De Amsterdammers maken 12 miljoen euro over aan São Paolo. Het bedrag kan op basis van variabelen oplopen tot 15 miljoen. De buitenspeler zou daarmee net niet de duurste speler uit de geschiedenis van de Amsterdamse club zijn: in 2008 werd 16,25 miljoen euro betaald aan sc Heerenveen voor de Servische aanvaller Miralem Sulejmani.

Eerder op dinsdag werd bekend dat vleugelspeler Anwar El Ghazi de overstap maakt van Ajax naar het Franse Lille OSC. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van acht miljoen euro gemoeid.

De transfermarkt sloot dinsdag om 23.59 uur in Nederland en in de meeste andere Europese landen. Vanwege het verschillende seizoensverloop hebben alleen Chinese en Russische clubs nog tot eind februari om spelers te kopen. Het Russische FC Zenit Sint-Petersburg, dat geïnteresseerd is in PSV-speler Davy Pröpper, heeft hierdoor langer de tijd om de transfer af te ronden.

Enkele opvallende transfers:

Eredivisie:

Anwar El Ghazi: van Ajax naar Lille OSC (Fra)

Tim Krul*: van Newcastle United (Eng) naar AZ Alkmaar (was verhuurd aan Ajax)

David Neres: van São Paolo (Bra) naar Ajax

Mitchell Dijks*: van Ajax naar Norwich City (Eng)

Simon Poulsen: van PSV naar Sønderjyske (Den)

Antonio Trograncic: van Bayern München (Dui) naar Ajax

Hans Hateboer: van FC Groningen naar Atalanta Bergamo (Ita)

Jerson Cabral*: van SC Bastia (Fra) naar Sparta Rotterdam

Robert Mühren: van AZ naar SV Zulte Waregem (Bel)

Kevin Diks*: van Fiorentina (Ita) naar Vitesse

Ouasim Bouy*: van Juventus (Ita) naar PEC Zwolle

Abdenasser El Khayati*: van Queens Park Rangers FC (Eng) naar ADO Den Haag

Buitenlandse competities:

Jean-Paul Boëtius*: van FC Basel (Zwi) naar RC Genk (Bel)

Leon Bailey: van RC Genk (Bel) naar Bayer Leverkusen (Dui)

Marvin Eemnes*: van Swansea City (Wal) naar Blackburn Rovers (Eng)

Ricardo Kishna*: van Lazio Roma (Ita) naar Lille OSC (Fra)

Yanic Wildschut: van Wigan Athletic (Eng) naar Norwich City (Eng)

*Gehuurd