Ajax verkoopt El Ghazi aan Lille

Op de laatste dag van de winterse transferperiode raakt Ajax vleugelspeler Anwar El Ghazi kwijt aan de Franse club Lille OSC. De 21-jarige voetballer maakt naar verluidt voor acht miljoen euro de overstap.

Zowel de clubs onderling als El Ghazi en Lille waren al akkoord over de transfer, maar officieel moest het papierwerk nog worden afgehandeld. El Ghazi, die in 2014 vanuit de jeugd zijn debuut maakte voor Ajax, speelde in totaal 100 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers en scoorde daarin 23 keer. Bij Lille tekent hij een contract van 4,5 jaar. Hij wordt de zesde Nederlander bij de Franse club. Onder meer Patrick Kluivert speelde er al eerder.

El Ghazi leek al langere tijd rijp voor een transfer nadat hij in oktober vorig jaar na een ruzie met trainer Peter Bosz uit de selectie werd gezet. Hij moest als straf een maand met Jong Ajax meespelen, maar keerde daarna terug in het team van Bosz en ook in het basiselftal door het tekort aan buitenspelers in de selectie van Ajax.

Ajax heeft vervanger al bijna binnen

Met de absentie van Bertrand Traoré, die namens Burkina Faso in de Africa Cup speelt, en de blessure van Václav Cerny had Bosz de laatste tijd weinig keuze op de flanken. Mede daardoor kon Justin Kluivert, zoon van, zijn debuut maken. Ajax is intussen druk bezig nog deze transferperiode een vervanger voor El Ghazi te halen. Braziliaanse media melden dat Ajax een akkoord heeft bereikt met São Paolo over het talent David Neres. Met die transfer zou vijftien miljoen euro gemoeid zijn.

Dinsdag is de laatste dag van de wintertransferperiode. Traditioneel gezien vinden op die dag nog veel transfers plaats, als teams nog versterkingen zoeken voor de tweede seizoenshelft. Clubs hebben tot middernacht om spelers te (ver)kopen.