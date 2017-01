Acht doden bij opgelaaide gevechten in Oost-Oekraine

Bij gevechten tussen Oekraïense overheidstroepen en pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne zijn acht mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. De slachtoffers waren militairen van het regeringsleger van Oekraïne. Ongeveer dertig mensen zijn gewond geraakt. In de afgelopen vierentwintig uur zijn de gevechten tussen beide partijen, die in 2014 begonnen en inmiddels bijna 10.000 levens hebben geëist, weer opgelaaid. De doden vielen in de plaats Avdiivka, in de buurt van Donetsk.

De locatie waar de gevechten plaatsvonden.



Bestand van Minsk

Ondanks het gesloten bestand in de Wit-Russische hoofdstad Minsk in 2015, zijn de gevechten tussen het regeringsleger en pro-Russische separatisten nooit helemaal gestopt. Beide partijen wijzen naar elkaar als schuldige voor de hevige beschietingen bij Avdiivka, een kleine industrieplaats. Meer dan duizend mensen die in de buurt van de frontlinie wonen zitten sinds de gevechten zonder stroom en water.

De NAVO en Oekraïne beschuldigen het Kremlin ervan de pro-Russische separatisten te steunen met wapens. Europa heeft al eerder sancties in werking gezet tegen Rusland vanwege het conflict in Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim.