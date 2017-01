Aardbevingsdocumentaire eerder uitgezonden na Twitteractie

Na een Twitteractie heeft de NPO besloten om de aardbevingsdocumentaire De Stille Beving alsnog voor de verkiezingen uit te zenden. De uitzending werd maandag tot woede van hoofdrolspeler Annemarie Heite verplaatst naar 10 april, terwijl de documentaire een of twee dagen voor de verkiezingen zou worden uitgezonden.

Dinsdag deed Heite een oproep op Twitter om netmanager Gijs van Beuzekom (NPO 2) te bewegen de beslissing terug te draaien. „Deze documentaire verdient het om een rol spelen in de verkiezingen”, aldus Heite aan de telefoon. In de documentaire wordt Heites gezin twee jaar lang gevolgd terwijl hun oude boerderij in Bedum langzaam in elkaar stort. „Het was kortzichtig van de NPO om de uitzending te verplaatsen. We zijn lang genoeg genegeerd.” Ook werd dinsdagochtend een petitie gelanceerd waarin de NPO werd gevraagd de documentaire voor 15 maart uit te zenden.

De NPO koos aanvankelijk voor aan latere uitzenddatum omdat het de documentaire op prime time wilde uitzenden en daar voor 10 april geen geschikt moment voor kon vinden. Nu wordt alsnog een prime time-tijdslot gezocht op een datum voor de verkiezingen.

Groningen laat massaal aan @GBeuzekom weten dat De Stille Beving voor verkiezingen, prime time uitgezonden moet worden en niet in april! RT — AnnemarieHeite (@AnnemarieHeite) January 31, 2017

Omroep NTR heeft inmiddels laten weten dat de documentaire is geplaatst in documentaireprogramma 2Doc op 6 maart om 20.55 op NPO2.