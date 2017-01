31 partijen willen meedoen aan Kamerverkiezingen

Aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart willen 31 partijen meedoen. Dat bleek dinsdagmiddag uit de eerste schifting, het indienen van de kandidatenlijst. In december hadden zich nog 81 partijen geregistreerd bij de Kiesraad.

Alle partijen die nu zijn vertegenwoordigd in het parlement dienden een kandidatenlijst in, net als onder meer nieuwkomers Denk, Forum voor Democratie, VoorNederland (VNL) en Artikel 1.

Bij verschillende partijen zijn wel ,,verzuimen” geconstateerd, zegt de Kiesraad. Nieuwe partijen en partijen die in 2012 bij de vorige verkiezingen geen zetel haalden, zoals de Piratenpartij of Mens en Spirit, moesten bijvoorbeeld in het hele land ondersteuningsverklaringen ophalen. Bij enkele partijen ontbreken deze gedeeltelijk. Onder meer de Vrijzinnige Partij van Norbert Klein is nog bezig handtekeningen op te halen. Deze partijen hebben nog tot vrijdag 3 februari 15 uur om de geconstateerde verzuimen te herstellen.

Meeste partijen willen door hele land meedoen

Op Jezus Leeft na, die in zeven kieskringen mee wil doen, willen alle overige partijen in alle twintig kieskringen mee doen. Daarvoor zijn dertig handtekeningen per kieskring vereist, op de overzeese eilanden 21. In hoe meer regio’s een partij op het stembiljet staat, hoe groter de kans op een zetel in de Tweede Kamer.

De lijst met 31 is nog niet definitief: vrijdagmiddag beslist de Kiesraad over de geldigheid van de kandidatenlijsten en van de lijstencombinaties. Dan wordt ook de volgorde op het stembiljet bepaald. Partijen kunnen daartegen nog in beroep gaan.

Als er inderdaad 31 partijen meedoen, zal minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) het stembiljet moeten aanpassen. Op het huidige biljet van 70 bij 50 centimeter passen maximaal 21 partijen. Het biljet kan echter worden verbreed tot 100 bij 50 centimeter, schreef Plasterk half januari aan de Tweede Kamer. Dan passen er 32 partijen op.