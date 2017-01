Wat heeft Donald Trump nou precies besloten?

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Mogen ze nu wel of niet de Verenigde Staten in; de greencardhouders uit moslimlanden die zijn getroffen door het inreisverbod van president Donald Trump? En hoe zit het met mensen met een dubbele nationaliteit? Verder beweert Trump dat president Barack Obama in 2011 een soortgelijke maatregel nam. Klopt dat?

Er leven nog veel vragen over het immigratiedecreet dat de Amerikaanse president vrijdagavond tekende, maar de antwoorden worden ook duidelijk. NRC zet er vijf op een rij.

1. Wat heeft Trump precies besloten?

Met een ‘executive order’ sloot Trump vrijdagavond gedurende 120 dagen de grenzen voor vluchtelingen in het algemeen en voor onbepaalde tijd de grenzen voor vluchtelingen uit Syrië. In de tussentijd moet de controle beter om de VS te vrijwaren van islamitisch geïnspireerd terrorisme. Ook kondigde Trump een religieuze test aan voor vluchtelingen uit islamitische landen. Christenen en andere minderheden zouden voortaan voorrang krijgen.

Immigranten uit zeven overwegend islamitische landen mogen de VS volgens het decreet van vrijdagavond gedurende drie maanden niet meer in. Het gaat om Irak, Iran, Syrië, Soedan, Somalië, Jemen en Libië. Later besloot het Witte Huis dat mensen uit de genoemde landen die over een green card (permanente verblijfsvergunning) beschikken onder voorwaarden welkom blijven.

2. Waarom werd voor de zeven genoemde landen gekozen?

Volgens het Witte Huis werd de maatregel geïnspireerd door Obama, die vanaf december 2015 strengere controles oplegde aan de immigratie uit de zeven landen. Zo konden ze niet meer deelnemen aan het programma waarbij burgers uit specifieke landen geen visum meer hoeven aan te vragen. Met een complete, tijdelijke stop op de immigratie uit deze landen gaat Trump veel verder.

Opmerkelijk is dat Trump de aanslagen op 9/11 aanhaalde als een reden om mensen uit de VS te weren, maar dat geen van de landen waar de kapers vandaan kwamen (Saoedi-Arabië, Libanon, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte) tot de landen behoren die tijdelijk in de ban worden gedaan. Anonieme functionarissen binnen de Trump-regering hebben volgens Amerikaanse media gesuggereerd dat de lijst mogelijk nog wordt uitgebreid.

Lees het laatste nieuws op ons Trumpblog

3. Hoe zit het nu met de greencard-houders uit de zeven landen?

Eerst verklaarde het Witte Huis dat ook zij geen toegang tot het land zouden krijgen. Zaterdagavond besloot een federale rechter in New York dat Trumps decreet deels tijdelijk moest worden opgeschort. Burgers uit de zeven landen met geldige visa die al in de VS waren gearriveerd moesten alsnog worden toegelaten. Volgens CNN heeft het Witte Huis vervolgens besloten dat ook greencardhouders nu nog naar de VS mogen vliegen. Bij aankomst worden hun vingerafdrukken afgenomen en wordt een interview met hen afgenomen om te bepalen of hun reis een risico voor de nationale veiligheid inhoudt. Een ambtenaar van het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid verklaarde tegenover CNN dat vrijdagnacht en zaterdag op vliegvelden in de VS in totaal 109 reizigers de toegang tot het land is ontzegd, maar dat er geen greencardhouders bij zaten.

4. Hoe zit het met burgers die zowel de nationaliteit van een van de zeven landen hebben als de nationaliteit van een ander land?

Eerst stond in een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat ook zij gedurende drie maanden geen toegang tot de VS zouden krijgen. Iemand met een Nederlands én Iraans paspoort zou de VS dus tijdelijk niet binnenkomen. Deze regel zou niet gelden voor iemand met de nationaliteit van een van de zeven landen die ook de Amerikaanse nationaliteit bezit. Later zouden de regels zijn veranderd. De Internationale Associatie voor Luchttransport laat vliegmaatschappijen nu weten dat mensen met een dubbele nationaliteit waaronder die van een goedgekeurd land wel tot de VS worden toegelaten. De verwarring heeft ertoe geleid dat grote bedrijven als Google werknemers met een dubbele nationaliteit waaronder die van een van de zeven genoemde landen oproepen voorlopig in de VS te blijven totdat er meer duidelijkheid is.

5. Wat is een ‘presidentieel decreet’?

Hiermee kan de Amerikaanse president een overheidsinstantie opdracht geven actie te ondernemen, zonder dat het Congres daaraan goedkeuring hoeft te verlenen. Het presidentiële decreet, dat ook door voorgangers van Trump vaak werd gebruikt, geeft de president dus veel macht. Een dergelijk decreet kan wel bij de rechter worden aangevochten, zoals afgelopen weekend gebeurde. Ook kan per presidentieel decreet geen overheidsgeld worden vrijgemaakt. Daarvoor moet toch een wet door het Congres worden geloodst. Zo vaardigde Trump vorige week een decreet uit om de bouw van de muur op de grens met Mexico te beginnen. De planning kan beginnen, maar het benodigde geld moet eerst door het Congres worden vrijgemaakt.