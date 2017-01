Vier moskeeën sluiten deuren tijdens gebed na aanslag

Vier grote moskeeën in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht gaan voorlopig tijdens de gezamenlijke gebedsmomenten de deuren sluiten of de ingang beveiligen om te voorkomen dat mensen met kwade bedoelingen kunnen binnendringen. Dat melden de moskeeën maandag in een gezamenlijk persbericht.

De besturen hebben dit na een gezamenlijk spoedberaad besloten omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid van de bezoekers na een terroristische aanslag op een moskee in de Canadese stad Quebec. Zondagavond openden schutters het vuur op de tientallen mensen in een moskee tijdens het avondgebed.

De besturen spreken van “een rigoureuze veiligheidsmaatregel” omdat de moskeeën juist altijd open willen staan voor iedereen. In de verklaring schrijven de moskeebesturen:

“De moskee is een open gebouw dat een ieder op elk moment van de dag kan betreden en zijn/haar rust moet kunnen vinden. Wij betreuren het daarom ten zeerste dat wij deze rigoureuze veiligheidsmaatregel moeten nemen.”

Het gaat om de As-Soennah Moskee in Den Haag, de Essalammoskee in Rotterdam, de Blauwe Moskee in Amsterdam en Moskee Omar Al Farouq in Utrecht. Directeur Jacob van der Blom van de Essalammoskee benadrukt in een reactie tegen NRC dat de moskee graag wil laten zien “alert te zijn” zonder de illusie te wekken dat een dergelijke aanslag altijd voorkomen kan worden.

Eerder op de dag sprak de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) al zijn bezorgdheid uit over de veiligheid van Nederlandse moskeeën. In een verklaring zei de raad dat er “meer preventieve veiligheidsmaatregelen zijn gewenst de aankomende maanden”:

“De RMMN is diep geschokt door de verschrikkelijke en vooral laffe aanslag in een moskee in Quebec. Er zijn zes bezoekers in koelen bloede geliquideerd. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zegt in een reactie tegen NRC dat ze “intensief contact” hebben met moskeeën om de situatie in de gaten te houden. Het NCTV zegt op dit moment geen reden te zien voor “extra algemene veiligheidsmaatregelen”.