Trumps bizarre inreisverbod verdient brede afwijzing

Gelukkig kennen de Verenigde Staten nog een rechterlijke macht. En gelukkig kwam die ook snel in actie tegen de bizarre maatregel van president Trump om een inreisverbod af te kondigen voor inwoners van zeven moslimlanden. Het was een maatregel met een zodanig direct effect dat bijvoorbeeld de KLM reizigers met het ‘verkeerde’ paspoort niet meer naar de VS vervoerde.

Net als bij zijn eerdere decreten kan natuurlijk gezegd worden dat Trump in zijn campagne niet geheimzinnig over dit voornemen heeft gedaan.

Maar er zit een groot verschil tussen iets aan de orde willen stellen of iets per direct afkondigen. Tenminste, zo zou het moeten zijn in een democratie waar niet alleen de wet van de meerderheid geldt. Dit besef overheerste nog wel bij de federale rechter in New York die bepaalde dat mensen met een geldig visum voorlopig niet kunnen worden teruggestuurd.

In hoeverre Trumps actie tegen mensen uit Iran, Irak, Syrië, Libië, Somalië, Soedan en Jemen echt is afgestopt zal moeten blijken. Maar het leed is al geschied. De president van de VS, de leider van de westerse wereld, heeft op botte wijze een onderscheid aangebracht tussen mensen met een bepaald geloof en anderen. Dit is volledig in strijd met de uit 1948 stammende en ook door de VS ondertekende Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Trumps decreet, dat wordt verdedigd met het argument dat de VS zich hiermee tegen terrorisme willen beschermen, kan een averechts effect oproepen. De islamitische fanatici zullen de generaliserende maatregel uitleggen als het gelijk voor hun stelling dat de westerse wereld gericht is tegen de islam in zijn totaliteit. In die zin heeft de president alleen maar haat gezaaid.

Opmerkelijk is ook de selectiviteit van Trump. Er is geen inreisverbod afgekondigd tegen mensen uit Saoedi-Arabië. Een aantal daders van de grootste terroristische actie ooit op Amerikaans grondgebied gepleegd, de aanslagen van 11 september 2001, was uitgerekend afkomstig uit dit land.

De ontwikkelingen onder Trump gaan snel. Zeer snel. En voor veel bondgenoten te snel. De aanvankelijk terughoudende en voorzichtige reacties uit Europese landen op de visummaatregel van Trump waren geen uiting van vastberaden standvastigheid. De Europese Unie in haar geheel had tot zondag zelfs nog niets van zich laten horen. Het door Trumps bekritiseerde onvermogen van de EU had niet op een betere wijze geëtaleerd kunnen worden.