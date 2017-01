Topman Deutsche Bahn stapt onverwachts op

De directeur van de Duitse spoorwegen Deutsche Bahn (DB) is maandagmiddag onverwachts opgestapt. Rüdiger Grube (65) hield het voor gezien terwijl er juist gewerkt werd aan een verlenging van zijn contract. Hij leidde de spoorwegen al acht jaar.

Grube zou volgens Der Spiegel nog tot 2020 aanblijven en in ruil daarvoor geen loonsverhoging krijgen. Maar volgens de Duitse krant werd hem in een vergadering met de Raad van Bestuur van het concern slechts twee jaar aangeboden, waarna Grube hen ervan betichtte de afspraken te schenden. Hij trad vervolgens prompt af.

Duitse regering

Het contract van Grube liep nog tot het einde van 2017. DB wordt nu tijdelijk geleid door de financiële directeur Richard Lutz. De Raad zal een nieuwe directeur benoemen, die in de praktijk door de Duitse regering wordt gekozen. Volgens Der Spiegel kan dat nog lastig worden: er zou geen duidelijke opvolger zijn binnen het bedrijf.

DB telt wereldwijd 300.000 medewerkers en draait een omzet van rond de 40 miljard euro. Het bedrijf is - net als de NS - ook in het buitenland actief. Onder Grube kocht DB Arriva, dat ook in Nederland in sommige regio’s het openbaar vervoer verzorgt.