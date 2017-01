Roti is een van mijn favoriete gerechten. Best fijn dus dat ik het ook tijdens een dieet zou kunnen eten, zoals Fajah Lourens doet. Zij eet de roti dan wel zonder pannenkoek, want ja, dat is toch weer 75 kilocalorieën extra. Maar op een totaal van 575 kilocalorieën per portie zou dat geen groot probleem moeten zijn.

Hak de ui en knoflook fijn. Verwijder de zaadlijsten uit de chilipeper en hak het vruchtvlees fijn. Schil de aardappels en snijd ze in stukken. Snijd de tomaat in blokjes. Doe het kerriepoeder in een grote braadpan zonder olie en roer de kerrie 1 minuut met een houten lepel door de pan. Voeg dan de olijfolie toe, gevolgd door de ui, knoflook, tomaat en chilipeper. Bak alles, maar pas op dat de massa niet aanbrandt. Roer de aardappels erdoor en bak deze even mee. Verkruimel de bouillonblokjes over het gerecht en voeg de eieren toe.

Schenk 200 milliliter water in de pan en breng aan de kook. Zet het vuur laag, roer voorzichtig door en laat het gerecht pruttelen totdat de aardappels bijna gaar zijn. Voeg nu de kousenband of sperziebonen toe en kook nog 5 minuten. Vul de roti-pannenkoeken met het mengsel. Als je geen vegetariër bent kun je 200 gram kipfilet bakken in knoflook met kerriepoeder en een snufje zout en toevoegen aan het gerecht.