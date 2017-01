Saoedi- Arabië gaat veiligheidszones Syrië steunen

De Saoedische koning Salman heeft zondag na een telefoongesprek met president Donald Trump toegezegd veiligheidszones voor Syrische vluchtelingen financieel te zullen steunen. Dat meldt persbureau Reuters. Het is nog niet bekend hoeveel geld er vrij gemaakt zal worden voor de veiligheidszones.

Trump heeft tijdens zijn presidentiële campagne vorig jaar de Golfstaten opgeroepen om te betalen voor veiligheidszones om Syrische en Jemenitische vluchtelingen te beschermen tegen het aanhoudende oorlogsgeweld in beide landen.

Saoedi- Arabië spreekt in haar persverklaring, in tegenstelling tot het Witte Huis, niet over het steunen van veiligheidszones in Jemen. In Jemen heeft een aanhoudende oorlog van een door Saoedi- Arabië geleide coalitie tegen de aan Iran gerelateerde Houthis gezorgd voor ruim 2 miljoen ontheemden.

Volgens Reuters is er niet gesproken over Trumps recente beslissing om onderdanen uit de moslimlanden Syrië, Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan en Jemen toegang tot de VS te ontzeggen.