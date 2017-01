Razendsnel bekers stapelen, in Amerika is het een sport

Ellen DeGeneres stapelt tijdens The EllenDeGeneres show twaalf bekers op een lange tafel. Een piramide van drie, een van zes, en weer een van drie. Het ziet er houterig uit, de bovenste beker van de laatste piramide valt. Naast haar staat een jongen. Een lichte grijns op zijn gezicht. Hij doet dit veel sneller. Het wereldrecord staat op 1,363 seconde.

Als een razende bekers opstapelen en in elkaar schuiven. Je moet er maar op komen. Het klinkt als een spontaan verzonnen spelletje op zondagmiddag, maar is inmiddels een serieuze tak van sport. Bij ‘cup stacking’ stapelen spelers bekers op elkaar (‘upstacking’) en schuiven deze weer terug in elkaar (‘downstacking’). Het gaat allemaal om tijd, om milliseconden. De snelste speler wint. Inmiddels zijn er wereldwijd wedstrijden en bestaan er Amerikaanse en internationale competities. De wedstrijden lopen uiteen van individuele tijdswedstrijden tot gezamenlijke estafettes.

VOX geeft in deze video een beeld van cupstacking en spreekt met drie fanatieke spelers. Eén van hen is Melissa Gomez, zij is tweevoudig winnares van de Amerikaanse nationale kampioenschappen en winnares van de Olympische juniorenkampioenschappen in 2015. Zij staat onder begeleiding van Mark Sykes, hij is de coach van het nationale cupstackingteam. In de video laten zij hun talenten zien.

Stacking wordt vooral gespeeld door jongeren die via YouTube ervaringen uitwisselen. Het gaat om snelheid, oefening en tactiek. Hoe kom je tot de snelste tijd? Bekijk hieronder de video: