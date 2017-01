‘Kolonisten en Israëlisch leger werken samen bij bezetting’

Joodse kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever nemen actief deel aan handhaving van de militaire heerschappij over de Palestijnen. Ze zijn betrokken bij operationele activiteiten van het leger en bij de besluitvorming.

Dit staat in het rapport The High Command van de Israëlische ngo Breaking the Silence, dat deze maandag is verschenen. Breaking the Silence, een club van ex-soldaten die zich tegen de Israëlische bezetting van Palestijns gebied keert, heeft tientallen getuigenissen verzameld waaruit blijkt dat de rolverdeling tussen soldaten en inwoners van illegale nederzettingen niet altijd even duidelijk is.

Het rapport kwam tot stand naar aanleiding van de zaak-Azaria, de soldaat die vorig jaar in Hebron een al uitgeschakelde Palestijnse verdachte door het hoofd schoot. Tijdens die zaak bleek hoezeer de toen 19-jarige soldaat beïnvloed werd door de Joodse kolonisten in Hebron.

Lees ook dit verhaal over de zaak-Azaria: Nationale held of moordenaar?

Een opvallende rol is weggelegd voor de ‘civiele veiligheidscoördinatoren’ van de nederzettingen. Ze worden betaald door het ministerie van Defensie en dragen een wapen, maar zijn geen onderdeel van het leger. Zoals een ex-soldate het verwoordt:

„Als militair ervaar je hen niet als burger. Ze zijn altijd op de basis, ze wonen briefings bij van officieren en de veiligheidsdienst. Het zijn vrienden.”

In een reactie verwerpt het leger de aantijgingen. Zo mogen de civiele veiligheidscoördinatoren hun autoriteit niet aanwenden buiten hun eigen nederzetting, en hebben ze „geen autoriteit” over militairen. De bewering dat militairen door kolonisten gehinderd worden, is „incorrect”: het contact met burgers helpt het leger juist „om te voldoen aan zijn beveiligingsverantwoordelijkheid”.