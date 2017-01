Staat Washington doet aangifte vanwege inreisverbod

Bob Ferguson, de procureur-generaal van de staat Washington, heeft maandag aangifte gedaan vanwege het inreisverbod dat de Amerikaanse president Trump vrijdagmiddag uitvaardigde. Dat meldt persbureau Reuters. Het is de eerste staat die het omstreden decreet aanvecht.

Ferguson zei dat al het papierwerk is ingeleverd en dat techreuzen Amazon en Expedia de aangifte steunen. Hij wil bij het federale hof in Seattle afdwingen dat de maatregel tijdelijk wordt opgeschort. Daarna hoopt hij dat een rechter het inreisverbod ongrondwettelijk verklaart.

Trump tekende vrijdag een decreet waardoor mensen uit Syrië, Irak, Iran, Somalië, Libië, Soedan en Jemen negentig dagen lang geen visa kunnen aanvragen. De maatregel zorgde voor een storm van kritiek. Op meerdere plekken werd gedemonstreerd tegen het inreisverbod en tal van wereldleiders veroordeelden het besluit.

Woede en chaos

Ook in de Verenigde Staten veroordeelden meerdere mensen de strengere regelgeving, onder wie voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton. Op zondag kwamen procureur-generaals van zestien staten met een verklaring, waarin zij het inreisverbod van Trump “on-Amerikaans en onwettelijk” noemden. Ferguson was een van de ondertekenaars van het document. Hij heeft al contact met andere procureur-generaals gehad, maar op dit moment is Washington de enige staat die juridische stappen zet.

Daarnaast zorgde de beleidswijziging ook voor veel chaos en onduidelijkheid. Lange tijd was onduidelijk of mensen met een dubbele nationaliteit en greencardhouders ook onder het inreisverbod vielen. Inmiddels is hier meer duidelijkheid over ontstaan.