Ook Haags weekend in teken van Trump

Een nieuwe campagneweek, een nieuw Campagneblog. Het afgelopen weekend werd het nieuws beheerst door het decreet van president Trump om moslims uit zeven landen te weren uit de VS. Ook in Den Haag was dat hét thema, signaleert Emilie van Outeren in De Haagse Stemming van maandag. Na een voorzichtige reactie op zaterdag kwam het kabinet zondag met een steviger reactie op zondag ("zo'n inreisverbod wijzen we af").

Op het partijcongres D66 beperkte Alexander Pechtold, die eerder uitsprak premier te willen worden, zich tot de ambitie met zijn partij "het hart van het volgende kabinet" te willen vormen. "Wij vragen de kiezer: maak ons, maak het midden machtig. Het progressieve midden."

Wat speelt er zoal op maandag? Partijen lopen naar de verwachting de deur plat bij de Kiesraad. Voor 17.00 uur moeten nieuwe partijen hun 580 ondersteuningsverklaringen overleggen en moeten alle partijen hun kandidatenlijsten inleveren. Steun verwerven gaat niet bij elke club even soepel.

GroenLinks verwacht dat vanavond 2.000 man in een uitverkocht TivoliVredenburg in Utrecht naar een speech van Jesse Klaver komen luisteren. Dat is meer dan er op het D66-partijcongres afkwamen. Verslaggever Philip de Witt Wijnen (@PhilipDeWW) is erbij.

