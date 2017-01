Nog slechts één verdachte aanslag Quebec over

De Canadese politie beschouwt nog slechts één van de twee opgepakte mannen als officiële verdachte van de aanval op een moskee in Quebec. Meerdere schutters openden zondagavond het vuur op de tientallen aanwezigen die daar waren voor het zondaggebed. Zes mensen kwamen om het leven, zeventien mensen raakten gewond.

Aanvankelijk werden twee mannen gearresteerd, maar daarvan geldt er volgens persbureau AP nu nog maar één als officiële verdachte. De andere persoon is door de politie als getuige aangemerkt. De Canadese televisie verspreidde eerder de namen van de twee mannen, maar het is niet bekend wie van hen langer vast blijft zitten.

Eén van de twee personen werd zondag nabij de moskee gearresteerd, terwijl de ander in de buurt van Orleans - ten zuidwesten van Quebec - was toen die zich via een telefoontje aan noodnummer 911 bij de politie meldde. Hij zei daarin mee te willen werken met het politieonderzoek. Over de mogelijke motieven van de dader is nog niets bekend, evenmin over zijn achtergrond. Ook is nog onbekend of de politie nog zoekt naar een tweede betrokkene. Getuigen zeiden eerder dat er sprake was van 2 daders.

Vijf gewonden in kritieke toestand

Van de zeventien gewonden bevinden er zich nog vijf in kritieke toestand in het ziekenhuis. De twaalf anderen liepen lichte verwondingen op. De slachtoffers van de schietpartij zijn tussen de 35 en 65 jaar oud, zo maakte een woordvoerder van het universitaire hospitaal in Quebec maandag bekend.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft de daad veroordeeld als een “terroristische aanval op moslims in een toevluchtsoord voor bezinning”. Hij noemde religieuze tolerantie “onze kracht” en een “waarde die ons Canadezen dierbaar is”.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Trudeau inmiddels gebeld om zijn medeleven uit te spreken met de nabestaanden van de slachtoffers. De Republikein bood daarbij aan om de Canadezen waar nodig te helpen.

In Nederland kondigden vier grote moskeeën in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht in reactie op de gebeurtenis in Quebec aan om tijdens het gebed de deuren te sluiten. Het gaat om een voorlopige maatregel die genomen is nadat de besturen van de moskeeën maandag in spoedberaad bijeen kwamen. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van de bezoekers.