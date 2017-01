Nederlandse moskeeën sluiten deuren tijdens gebed

Tegen de voorgevel van de Blauwe Moskee staat een ladder. De installateur heeft er zojuist twee fonkelnieuwe camerabolletjes op gemonteerd. Een digitaal systeem. Full HD. Nu loopt hij naar binnen en trekt zijn schoenen uit, klaar voor het vierde gebed van de dag.

„Kom mee”, gebaart Rachid Abouhrait, bestuurslid van het gebedshuis in Amsterdam-Slotervaart. Abouhrait, in leren jack, heeft het koud gekregen na het tv-interview voor de deur. Op de achtergrond van het item waren de neonletters op de gevel met ‘de Blauwe Moskee’ goed te zien. Hij had voor de gelegenheid de schemerschakelaar van de letters extra fel gezet. „Kom”, zegt hij, “binnen is vloerverwarming.”

In de ruime gebedsruimte zitten zo’n dertig moskeegangers op een rood tapijt. De imam vertelt voorafgaand aan het gebed in het Arabisch over de nieuwe veiligheidsmaatregelen die de moskee heeft genomen nadat zondagavond in een moskee in de Canadese stad Quebec een schutter het vuur opende tijdens het gebed en zes mensen doodde. Abouhrait vertaalt, op fluistertoon in de hoek: „Wees waakzaam en alert, signaleer opvallend gedrag. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid. Iedereen moet zich hier thuisvoelen.”

De Blauwe Moskee sluit voorlopig tijdens het gebed de deuren om te voorkomen dat mensen met kwade bedoelingen kunnen binnendringen. Drie andere grote moskeeën, in Den Haag, Rotterdam en Utrecht, nemen soortgelijke maatregelen. Een „rigoureuze” beslissing, schreven de besturen maandag in een gezamenlijke verklaring. Maar het kan niet anders, schrijven ze ook. „Dit is niet de eerste terreurdaad gericht op islamitische burgers.”

Incidenten

Ook in Nederland zijn er recent genoeg incidenten geweest, zegt Abouhrait. Hij somt op: brandbommen (op een moskee in Enschede), varkenskoppen (neergelegd voor meerdere moskeeën), brandstichting (in een islamitische basisschool in Amsterdam-Noord). Zíjn moskee bleef dit alles nog bespaard. Ja, haatbrieven, die ontving hij wel. „Van die langdradige hak-op-de-tak-brieven waarin een gefrustreerd iemand de schuld van alles bij alle moslims legt.” En hij hoort verhalen: „Vrouwen worden op straat bespuugd, er wordt aan hun hoofddoek getrokken.”

Het gaat de vier moskeeën vooral om de bezoekers. Bij hén zien ze de angst toenemen. Abouhrait wijst naar de grotendeels lege gebedsvloer. „Normaal zitten hier op maandag zeker honderd mensen.”

Ouders bellen de moskee met de vraag of hun kind er nog wel veilig is. Er is in de Blauwe Moskee al eens een ontruiming geoefend, het bestuur heeft sinds vorig jaar vrijwilligers in felgele hesjes met ‘Service en Toezicht’ aangesteld, tijdens het vrijdaggebed zijn beveiligers ingehuurd.

Maar dat is kostbaar, zegt Abouhrait. Hij vindt dat de overheid te weinig doet om moskeeën te beschermen. Daarom kwamen de vier moskeebesturen met een gezamenlijke verklaring. „We wilden een statement maken.”

Voorlopig moet de Blauwe Moskee het doen met extra cameratoezicht op eigen kosten. Ook binnen komen nog meer bolletjes te hangen.