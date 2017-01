Natte matrassen

‘Fleur on top en af ging de puddingbuks.’ De teksten achterop de ansichtkaarten uit de fotoserie Morning Glory liegen er niet om. Fotograaf Jan Dirk van der Burg, bekend door zijn humoristische fotoseries over kantoorculturen, biertoeristen en olifantenpaadjes, speurde voor zijn seksclub-project naar teksten op internetforums waar klanten de meisjes, of elkaar, bespreken. De ranzige teksten detoneren met de registrerende foto’s die Van der Burg – telkens in het ochtendlicht – maakte bij plaatsen als Maasbracht, Klein Ulsda en Nieuw Beerta. Het zijn onopvallende centra langs de weg die iets exotisch krijgen door namen als ‘Coco Plaza’ of ‘Club Chantall’. Mismoedig word je ervan, maar het werk is ook lachwekkend. Zoals klanten die ingaan op details die je liever niet wilt horen. ‘De matrassen zijn vaak nat en dat is géén water!’

Morning Glory Jan Dirk van der Burg 13 losse prints met omslag, 20 euro.