‘Minstens vijf doden bij aanval op moskee in Quebec’

Tijdens het avondgebed in een moskee in de Canadese stad Quebec zijn zeker vijf mensen doodgeschoten, zegt de voorzitter van de moskee. Meerdere schutters openden volgens een ooggetuige het vuur op de tientallen aanwezigen in het Islamitisch Cultureel Centrum.

De politie bevestigt dat er doden en gewonden zijn gevallen, maar noemt geen aantallen. Er zouden twee verdachten zijn opgepakt en de zoektocht naar de mogelijke andere schutters is nog in volle gang. De politie heeft het gebied rondom de moskee volledig afgezet en agenten zijn zwaarbewapend de moskee binnengegaan.

Le SPVQ confirme qu'il y a des dècès et des blessés,des suspects ont été arrêtés, plus de détails à venir. — SPVQ_police (@SPVQ_police) 30 januari 2017

Er staan tientallen politie-auto’s rondom het afgezette gebied.

Geschokte reacties

Voorzitter Mohamed Yangui was tijdens de schietpartij niet in de moskee aanwezig en reageert geschokt:

“Waarom gebeurt dit hier? Dit is barbaars.”

Yangui kreeg meerdere paniekerige telefoontjes tijdens het avondgebed. Volgens hem zijn de gewonden naar verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht. In ‘Le Journal de Québec‘ zegt iemand uit de moslimgemeenschap dat er ook kinderen in de moskee aanwezig waren.

De Canadese premier Justin Trudeau betuigt op Twitter zijn medeleven met de slachtoffers van de ‘laffe aanval’:

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 januari 2017

Oplopende spanningen

Bij de ingang van de moskee werd in juni vorig jaar een varkenskop bij de ingang gelegd vergezeld van een briefje met de tekst ‘Bonne Appétit’ (Eet smakelijk).

De spanningen in Quebec liepen de laatste jaren hoog rond politieke debatten over het verbieden van de gezichtsbedekkende niqaab, schrijft Reuters. In 2013 was een andere moskee in de regio bespat met varkensbloed. En in buurtprovincie Ontario ging in 2015 een moskee in vlammen op.