Maar Geert, wélkeTrump steun je dan?

Het CDA wil het aantal dancefestivals terugdringen en in de VS is de oud-baas van een ultra-nationalistische website, gespecialiseerd in complottheorieën, benoemd tot permanent lid van de Nationale Veiligheidsraad. De hoogste generaal en de inlichtingenchef is het permanente lidmaatschap ontzegd. Ik heb niets tegen discussies over dancefestivals. Maar als ik dit soort Amerikaans nieuws lees, heb ik moeite met een Nederlandse verkiezingscampagne over Nederlandse onderwerpen. Gezellig samen Sesamstraat kijken terwijl het machtigste land op aarde zijn gezond verstand aan het afschaffen is.

Laatst schreef ik dat Trumps nieuwe wereldorde een keuze afdwingt: hoort Nederland bij de EU en Duitsland, of bij Trump en Poetin? Trump zal er geen traan om laten als de EU uiteenvalt en zoekt steun bij Poetin voor een mondiale strijd tegen de radicale islam. Hierbij kan hij Europese nationalisten goed gebruiken. Dus de kans is reëel dat Trump Wilders eerder dan Rutte op het Witte Huis ontvangt. Zeker nu Rutte met Duitsland het decreet voor immigratiebelemmering uit zeven moslimlanden heeft afgewezen.

Wilders was erg content met dit decreet, al wil hij ook het barbaarse Saoedi-Arabië op de lijst. Maar iedereen die weleens een boek over Amerikaanse terrorismebestrijding heeft gelezen, weet dat de CIA, en dus elk Witte Huis, leunt op Saoedische informatie over moslimradicalen in het Midden-Oosten. Vandaar dat de VS zelfs na 9/11 – de Saoedi’s waren hofleverancier van de dadergroep – het land niet aanpakten.

Daarbij heeft het Saoedische regime nauwe economische banden met de VS, en daar weet Trump alles van: toen hij zijn gooi naar het Witte Huis al had gedaan, registreerde Trump nog even acht bedrijven in Saoedi-Arabië. Dus je vraagt je af wie hier bloed aan zijn handen heeft. Maar op de een of andere manier zie ik Geert dat nog niet twitteren.

Na het decreet bleek zelfs dat alle moslimlanden waar Trump zakenbelangen heeft, buiten de immigratiebeperkingen zijn gebleven. Ergo: hier dringt een president de wereld minder vrijheden op – minder vrij reizen, minder vrijhandel – terwijl bij zijn keuzes mogelijk ook zijn zakenbelangen meespelen.

Elke politicus kan vrijheidsbeperkingen steunen – zelfs de leider van de Partij voor de Vrijheid. Maar hier staat ook het bestaan van Nederlandse burgers en bedrijven op het spel. Dus wie zich graag beroept op vaderlandsliefde, moet misschien eerst even vaststellen welke belangen hij precies met steun aan Trump dient.

Tijd dat zijn politieke concurrenten hem hierover uitdagen: om, inderdaad, het Nederlands belang te dienen.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; Twitter @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Jutta Chorus.