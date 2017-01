Lubach en het rookgordijn van de NAM

In de aanloop naar verkiezingen, waar 70 procent van de kiezers nog niet weet wat te stemmen, kan een bij jongeren invloedrijk programma als Zondag met Lubach (VPRO) van doorslaggevend belang worden.

Elke maandag tipt de mediaredactie boeiende programma’s, series en films. Stuur mij NRC Kijktips

De politieke satire is van behoorlijk hoog niveau in de eerste twee afleveringen van het verkiezingsseizoen. Ook lijken alle partijen van links tot rechts ervan langs te krijgen, als ze onzin verkopen. Deze week werden een aantal nieuwe termen gelanceerd. De afgetreden minister van Veiligheid en Justitie kreeg het steurisme naar zich vernoemd, dat je wiskundig zou kunnen definiëren als X=X („ik heb aangegeven wat ik heb aangegeven”).

Verder begonnen de nieuwe rubrieken Kutten met Rutte („in de krant zetten dat je ’s avonds iets op Facebook gaat doen”) en Spot Je Spotje, waarin dit keer het verkiezingsfilmpje van het CDA gefileerd werd. Daarin worden kindervragen die niet beantwoord kunnen worden gedefinieerd als aanleiding om de meest urgente kwesties te bepalen: „Waarom mag oma maar twee keer per week onder de douche?”

Ook werd minister Lilianne Ploumen (PvdA) uitgeroepen tot Superploumen, omdat ze met een concreet initiatief stelling nam tegen president Donald Trump („die kennen jullie misschien als de man uit de video over Ponypark Slagharen”).

Lees ook: VPRO verdient weinig aan Lubachs Trump-filmpje

Maar de meest uitgebreide filippica (tegenwoordig heet dat een rant) was gewijd aan

Gronings gas. De ondertoon was zeer serieus. Ontrafeld werd het rookgordijn van instanties en commissies die de schadevergoeding voor aardbevingsslachtoffers moeten regelen. Dat dient om te verhullen dat het niet om onafhankelijke instellingen gaat, maar juist partijen die zeer afhankelijk zijn van de NAM, die de schade lijkt te hebben veroorzaakt.

Het zal geen toeval zijn dat Arjen Lubach en zijn eindredacteur Janine Abbring uit Groningen komen. Ook entertainer Freek de Jonge, geboren in die provincie, voert al een tijdje actie tegen het afschepen van mensen op een manier waar de NAM in de Randstad vermoedelijk niet mee weg zou komen.

Want van de vele tegenstellingen die kiezers zouden kunnen beïnvloeden is die tussen centrum en periferie er zeker ook een. Denk aan de opmars van de criminaliteit in de bovenwereld van Noord-Brabant en delen van Gelderland, de ontpoldering in Zeeland en bijna alles wat er in Limburg gebeurt. Ook in het presenteren van trots op Limburgse wortels nemen BN’ers het voortouw, getuige een speciale avond vorige week in de Stadsschouwburg van… Amsterdam.