Kijken: is dit het bewijs voor mechanische doping in de Tour?

De steile bergen rondom de Hongaarse hoofdstad Boedapest lenen zich uitstekend voor een fietstocht. Een pittig tochtje, wel te verstaan. Tenzij je natuurlijk een beetje hulp hebt, in de vorm van een klein elektrisch motortje. De Amerikaanse journalist en presentator Bill Whitaker waagde een ritje op een speciaal uitgeruste fiets en stond versteld: zonder moeite ging hij zelfs goedgetrainde fietsers voorbij.

Zondagavond wijdde het Amerikaanse actualiteitenprogramma 60 minutes een uitzending aan zogenaamde “mechanische doping” in het wielrennen. Sinds de Vlaamse renster Femke Van den Driessche een jaar geleden werd betrapt met een motortje in haar frame is het een hot topic in de wielersport. Zeker nadat in april van vorig jaar met behulp van een warmtedetector bij meerdere Italiaanse wielerwedstrijden motortjes werden ontdekt. Reden voor het Amerikaanse televisieprogramma dieper in de kwestie te duiken. Voorafgaand waren de verwachtingen al flink opgevoerd: zondagavond zou bewijs worden geleverd dat ook bekende profs uit de wielersport vals hebben gespeeld.

Zo glashard zijn de bewijzen in 60 minutes echter niet, hoewel de uitzending wel vol zit met verontrustende signalen. 60 minutes gaat op bezoek bij de Hongaarse zakenman en oud-wielrenner Stefano Varjas, die claimt al in 1998 de eerste fiets te hebben uitgerust met een onzichtbaar motortje. Aan wie hij levert houdt hij geheim, maar in 1998 betaalde een onbekende partij hem niet minder dan twee miljoen dollar voor een model, mits hij de komende tien jaar aan niemand anders zou leveren. Is er een link met zevenvoudig tourwinnaar Lance Armstrong, die in 1999 aan zijn zegetocht begon? Armstrong ontkent, maar 60 minutes laat de suggestie op z’n minst in de lucht hangen.

Opvallend zijn ook de uitspraken van Jean-Pierre Verdy, voormalig directeur van het Franse antidopingagentschap AFLD, die in de uitzending beweert dat tijdens de Tour de France van 2015 twaalf renners gebruik zouden hebben gemaakt van mechanische doping. Zijn verdenking baseert Verdy op informanten in het peloton.

Ook drievoudig tourwinnaar Greg LeMond is ervan overtuigd: mechanische doping is wijdverbreid in de wielersport. Samen met Varjas drong hij er bij de Franse autoriteiten op aan fietsen te wegen voorafgaand aan de tijdritten. Volgens 60 minutes bleken de fietsen van de renners uit Team Sky destijds gemiddeld 800 gram zwaarder dan die van andere teams. Puur en alleen het gevolg van de aerodynamica, stelt een woordvoerder van de Britse ploeg als verweer.

LeMond weet het echter zeker: tot dit probleem is aangepakt vertrouwt hij geen enkele tourwinnaar meer. Bepaal na het zien van 60 minutes zelf of het bewijs overtuigend genoeg is.