Iets minder winst en omzet in laatste jaar ‘oude’ Eneco

Deze dinsdag gaan ze formeel uit elkaar: het netwerkbedrijf Stedin en het energiebedrijf Eneco. Maandag presenteerde het ‘oude’, ongesplitste Eneco zijn laatste jaarcijfers: de nettowinst was licht gedaald van 208 miljoen euro (2015) naar 199 miljoen euro (2016). De omzet daalde van 4,3 miljard euro naar 3,9 miljard, vooral vanwege de lagere tarieven voor klanten.

Splitsing Het verzet van Eneco en Delta Eneco en Delta weigerden hun netwerkbedrijven af te splitsen omdat belangrijke concurrenten als het moederbedrijf van Nuon (Vattenfall) en het moederbedrijf van Essent (RWE) dat ook niet hadden gedaan. Zij ontlenen stabiele inkomsten aan hun netwerk-takken. Uiteindelijk haalden de twee bakzeil. Eneco moest per 1 februari gesplitst zijn, Delta per 1 juli 2017.

Het was een „heksenketel” geweest, zei Guido Dubbeld, financieel topman, bij de presentatie van de jaarcijfers 2016. „Maar we zijn erin geslaagd om uit het oude Eneco twee robuuste, duurzame bedrijven te vormen met een gezonde toekomst”, aldus Dubbeld. De splitsingsoperatie heeft Eneco 18 miljoen euro gekost aan consultants, advocaten en notarissen. Iets meer dan de 10 tot 15 miljoen waar het bedrijf op had gerekend.

In de jaarcijfers zijn de resultaten van de twee nieuwe ondernemingen al zorgvuldig uitgesplitst.

Bij netwerkbedrijf Stedin daalde het bedrijfsresultaat (brutowinst) met bijna een kwart, door hogere kosten, tot 214 miljoen euro. Die kosten waren deels het gevolg van een grote campagne om slimme meters te installeren, het bedrijf heeft er inmiddels ruim 770.000 staan. Ook de precariobelasting die steeds meer gemeenten heffen op ondergrondse leidingen dreven de kosten op. De omzet van Stedin was 1,2 miljard

Bij het energiebedrijf steeg de brutowinst juist met 93 procent naar 106 miljoen. Dat kwam doordat een aantal nieuwe windparken in productie kwam en bestaande windparken werden aangekocht.

Dubbeld, die meeverhuist naar het energiebedrijf, stelde dat de strategie om vooral te investeren in duurzame energie „zich begint uit te betalen”. Het feit dat Eneco deelneemt in twee consortia die grote windparken op zee gaan aanleggen voor de kust van Zeeland (Borssele 3 en 4) en België (Norther) zal die ontwikkeling alleen maar verder versterken, meent de financieel topman.

Belangrijk daarbij zijn ook de contracten die het energiebedrijf weet af te sluiten met het bedrijfsleven. Zo zal Eneco straks, in langlopende contracten, stroom gaan leveren aan Unilever, TU Delft en ruim 200 zorgorganisaties.

Maar het gaat niet alleen om de stroom, Eneco wil in de toekomst ook zoveel mogelijk andere diensten leveren: onderhoudscontracten voor cv-ketels, zonnepanelen en apps voor slimme meters waarmee consumenten energie kunnen besparen. Niet het aantal klanten wordt bepalend maar het aantal contracten per klant.