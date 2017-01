Stromae stopt even met muziek

De Belgische hiphop- en dance-artiest Stromae (31) houdt voorlopig op met muziek maken. Zaterdag maakte hij via een interview in de Waalse krant Le Soir bekend dat hij zich met zijn vrouw wil gaan focussen op zijn modelabel Mosaert. „Er is geen uitgestippeld carrièreplan, maar we willen met Mosaert wel een boodschap uitdragen”, zei hij over zijn keuze.

Stromae, de artiestennaam van Paul Van Haver, brak in 2009 door met de grote hit met ‘Alors on Dance’. Ook met het gelijknamige eerste album had hij wereldwijd succes. In 2011 kreeg hij de European Border Breakers Award, een prijs voor jonge, veelbelovende artiesten die met succes buiten de eigen landgrenzen debuteren. In 2013 bracht Stromae zijn tweede album uit, Racine carrée. Van dit album groeiden ‘Formidable’ en ‘Papaoutai’ uit tot hits. Hij was de grote winnaar bij de Music Industry Awards, de Vlaamse muziekprijzen, met acht awards, waaronder de prijzen voor Hit van het jaar (‘Formidable’) en Beste Album (Racine carrée).

De hit Formidable.



Het platenlabel van Stromae, Mosaert, is ook een modelabel. Daar wil hij met zijn vrouw Coralie Barbier zijn aandacht nu op focussen. Ze hebben onder andere plannen om het label, bekend van kleurige jasjes en truien, naar Japan te exporteren. “Er is geen taboe, we zien wel waar we uitkomen,” zegt Stromae in het interview. Wanneer hij weer muziek gaat maken liet Stromae in het midden.