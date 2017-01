FNV wil de AOW flexibeler indelen

Vakcentrale FNV wil de AOW hervormen en flexibeler indelen. Volgens de FNV is het belangrijk dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Dit is één van de tien punten die de centrale maandag met de achterban bespreekt. Dat meldt de FNV op hun website.

De vakcentrale wil de AOW flexibiliseren zodat mensen vier jaar eerder of later met pensioen kunnen. Bij een AOW-leeftijd van 67 jaar betekent dit dat mensen de mogelijkheid moeten krijgen om vanaf 63 met pensioen te gaan, of pas vanaf 71. Als mensen besluiten eerder met pensioen te gaan, valt de AOW lager uit. De FNV wil dit verlies inkomensafhankelijk maken. Lage inkomens zouden een korting van 4 procent moeten krijgen, als ze besluiten eerder met pensioen te gaan, voor de midden en hoge inkomens zou een percentage van 6 procent moeten gelden.

Om het inkomen van mensen die vervroegd aanspraak willen maken op hun AOW enigszins te compenseren, stelt de FNV een doorwerkbonus voor van 2000 euro per jaar die mensen tussen hun 60e en 65e opbouwen.

Han Busker, in het Dagelijks Bestuur van de FNV verantwoordelijk voor pensioenen, zegt op de website van de FNV:

“Nu is het niet eerlijk geregeld voor mensen die zwaar werk doen. Mensen die op hun zestiende zijn begonnen met werken, kruipen nu met versleten knieën naar de finish. Dat moet echt anders.”

‘Eerder met pensioen’

Daarnaast wil de FNV de verhoging van de AOW-leeftijd afremmen. Nu zorgt een jaar extra levensverwachting ervoor dat er een jaar langer moet worden gewerkt. De FNV wil dit halveren. De vakbond is ook tegenstander van de aangekondigde verhoging naar 67 jaar en drie maanden in 2022.

De FNV is de grootste werknemersorganisatie van Nederland. De timing van de centrale is niet geheel toevallig. De FNV wil met het plan het gesprek in het nieuwe kabinet rond de pensioenleeftijd beïnvloeden. Het verhogen van de AOW-leeftijd is onderwerp van discussie tijdens de verkiezingsstrijd. Het afgelopen kabinet verhoogde de leeftijd naar 67 jaar en daar was niet elke partij blij mee. De SP liet dit weekend weten de AOW-leeftijd weer te willen verlagen naar 65 jaar.