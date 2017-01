De Haagse Stemming: Wedstrijdje verontwaardiging en méér verkiezingsbeloftes

Het decreet van Trump om moslims te weren houdt ook Den Haag bezig. Het regent verkiezingsbeloftes nu partijen de doorrekening van het CPB binnen hebben. En vandaag is de deadline voor nieuwe partijen om voldoende ondersteuningsverklaringen bij de Kiesraad in te dienen.

RUTTES REACTIE: Het decreet van Trump om de grenzen te sluiten voor mensen met een paspoort uit zeven islamitische landen - inclusief vluchtelingen en in eerste instantie ook degenen met een verblijfsvergunning - leidt wereldwijd tot verbijstering en verontwaardiging. Vanuit de Nederlandse oppositie in campagnetijd richt die verontwaardiging zich grotendeels op Rutte. De premier zou zich te laat en te mager hebben uitgesproken, aldus de kritiek. Gistermiddag reageerde de premier in een schriftelijke verklaring samen met Buitenlandse Zaken: “zo’n inreisverbod wijzen we af”.

Escalatieladder: Koenders moet zelf ook gedacht hebben dat hij er een groter punt van moest maken. Zaterdag sprak hij nog van het “goed in de gaten” houden van de maatregel. Terwijl vicepremier en lijsttrekker Asscher het toen al “een klap in het gezicht van onze vrije wereld” noemde. Zondagmiddag schreef Koenders, met Rutte, het decreet te “betreuren”. ‘s Avonds stuurde BuZa nog een statement uit. “We geloven absoluut niet dat inreisverboden tegen miljoenen mensen op grond van hun nationaliteit, afkomst of religie, het juiste middel kunnen zijn in de strijd tegen het terrorisme”, zo luidde de verklaring van Koenders en zijn Duitse collega Gabriel. Alsof Koenders’ weekend nog niet zwaar genoeg was, kreeg “Minister Bertje” ook nog NRC-columnist Marcel van Roosmalen achter zich aan.

Wilderswatch: Geert Wilders noemde Rutte op Twitter, “een slapjanus”. Maar niet om diens minieme reactie op het Amerikaanse inreisverbod, maar omdat Wilders zelf net als Trump zo’n verbod wil.

VERKIEZINGSBELOFTEN: Politieke partijen hebben van het CPB de doorrekeningen van hun verkiezingsprogramma’s ontvangen (op 16 februari krijgen wij ze pas) en dat leidt tot extra cadeautjes, naast die al in de verkiezingsprogramma’s beloofd zijn. De SP heeft “de ruimte gevonden” om de AOW-leeftijd weer te verlagen naar 65 jaar en de uitkering met 10 procent te verhogen.

Ambities: Alexander Pechtold beloofde zaterdag in De Telegraaf al 500 euro belastingvoordeel aan werkenden, maar verhoogde die inzet op het partijcongres naar 100 euro per maand. Zijn ambities om premier te worden lijkt hij juist naar beneden te hebben bijgesteld, constateerde politiek redacteur Mark Kranenburg op het partijcongres in Nieuwegein. Pechtold wil dat D66 “het hart van het volgende kabinet” vormt. Zo niet, dan zal de partij op zoek moeten naar een andere leider.

Meer/minder: De PvdA kwam zaterdag bij haar campagneaftrap met een negenpuntenplan voor de zorg, waarin onder meer het eigen risico moet worden afgeschaft. De ChristenUnie wil juist af van openbaar onderwijs. Het CDA wil minder festivals om de politie te ontzien, meldt De Telegraaf. Een initiatief van BN’ers om jongeren naar de stembus te krijgen mag de campagnebus van D66 lenen.

Foto David van Dam

WAT WIJ LEZEN: Hoe verkiezingsbeloften in je gezicht kunnen ontploffen, leerde Mark Rutte toen de problemen in Griekenland verergerde. Een uitgelekt rapport van het IMF noemt de Griekse staatsschuld nu “explosief” en “zeer onhoudbaar” en roept internationale schuldeisers opnieuw op de last te verlichten.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag lopen partijen de deur plat bij de Kiesraad. Voor 17.00 uur moeten nieuwe partijen hun 580 ondersteuningsverklaringen overleggen en moeten alle partijen hun kandidatenlijsten inleveren. Steun verwerven gaat niet bij elke club even soepel.

Jessias watch: GroenLinks verwacht dat vanavond 2.000 man in een uitverkocht TivoliVredenburg in Utrecht naar een speech van Jesse Klaver komen luisteren. Dat is meer dan er op het D66-partijcongres afkwamen. Verslaggever Philip de Witt Wijnen (@PhilipDeWW) is erbij.

QUOTE VAN DE DAG

“Het is vernederend, je wordt als minderwaardig gezien”

De Nederlandse politicoloog Armen Hakhverdian, die zijn toekomst in de VS niet zeker is vanwege zijn Iraanse nationaliteit, in de Volkskrant.