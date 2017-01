De aanklager mag zijn gang gaan tegen Bouterse

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Het proces over de zogeheten Decembermoorden in Suriname, toen in 1982 vijftien prominente tegenstanders van het militaire regime van toenmalig bevelhebber en huidige president Bouterse werden geëxecuteerd, wordt hervat. De opluchting is groot bij Henk Kamperveen als rechter Cynthia Valstein-Montnor van de Surinaamse Krijgsraad maandag haar besluit heeft meegedeeld.

Henk Kamperveen is de zoon van André Kamperveen, voormalig eigenaar van radiostation ABC en een van de vijftien slachtoffers. „Eindelijk gaat er recht geschieden in Suriname. Wat een belangrijke dag”, zegt hij.

Volgende week, op 9 februari, zal de aanklager het requisitoir houden, bewijsmateriaal tonen op de rechtszitting en de strafeis uitspreken tegen Bouterse en de andere verdachten in de affaire die Suriname al decennia in zijn greep houdt.

Eindelijk gaat er recht geschieden in Suriname. Wat een belangrijke dag.

Fort Zeelandia

In 1982, in de nacht van 8 op 9 december, werden de vijftien tegenstanders van het militaire regime van Bouterse doodgeschoten in de toenmalige legerbasis Fort Zeelandia. Desi Bouterse, destijds bevelhebber, en sinds 2010 president van Suriname, is de hoofdverdachte in deze zaak.

Hoewel het proces in 2007 werd geopend, komt het nu pas tot een requisitoir omdat Bouterse al jarenlang probeert het proces te saboteren. De meest recente poging was vorig jaar juli toen door een regeringsbesluit artikel 148 van de Grondwet in werking werd gesteld: de staatsveiligheid zou in gevaar zijn en daarom moest het proces over de Decembermoorden stopgezet worden. Het Openbaar Ministerie willigde het besluit in en gaf de aanklager opdracht het requisitoir in te trekken.

Maar nu de Krijgsraad zich over het bevel van de regering heeft gebogen, kwam rechter Valstein-Montnor maandag tot een ander oordeel. „Dat bevel was specifiek gericht aan het Openbaar Ministerie, en niet aan de Krijgsraad. De Krijgsraad is een autonoom orgaan, en is van mening dat een lopend proces niet gestopt kan worden en dat het requisitoir gewoon kan worden gehouden”, zo besliste ze.

Je weet het nooit

In de bomvolle, veel te kleine rechtszaal waar nabestaanden, journalisten en advocaten vol spanning opeengepakt zaten, kwamen Valsteins woorden als een complete verrassing. Kamperveen:

„Dit geeft hoop dat de rechtsstaat nog overeind staat. Maar je weet nooit met wat voor kunstje Bouterse nu weer komt. Ik maak me daar wel grote zorgen over.”

Dat is ook wat veel Surinamers bezighoudt: wat gaat Bouterse doen om zijn straf te ontlopen, en zal hij weer proberen te voorkomen dat de strafeis wordt uitgesproken? In 2012 werd het requisitoir al aangekondigd maar toen drukte het parlement er snel een amnestiewet door en werd de zaak stopgezet.

Advocaat Hugo Essed, die optreedt namens nabestaanden, is niet bang dat Bouterse dit keer nog op de valreep met nieuwe middelen komt om het proces te stoppen.