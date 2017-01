5 clubs uit Premier League in onderzoek seksueel misbruik

De Londense politiedienst Metropolitan Police Service doet onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van jonge voetballers bij onder meer vijf clubs uit de Engelse Premier League. De zaken gaan terug tot de jaren zeventig. Volgens Sky Sports gaat het om alle Londense clubs die actief zijn in de hoogste divisie van het Engelse voetbal.

De verenigingen uit de Premier League zijn niet de enige waar zich mogelijke gevallen van seksueel misbruik hebben voorgedaan. In totaal gaat het om 255 beschuldigingen bij 77 voetbalclubs. Daar zitten ook drie teams uit het Championship (de eerste divisie) en drie in League One en Two. De overige 66 onderzochte clubs komen uit op (semi)amateurniveau. Ook uit andere sporten, waaronder rugby, turnen, zwemmen en atletiek, hebben zich slachtoffers gemeld die zeggen in hun jeugd door hun trainer te zijn misbruikt.

Andy Woodward

Het onderzoek werd vorig najaar aangekondigd nadat voormalig voetballer Andy Woodward afgelopen november onthulde dat hij in zijn jongere jaren misbruikt was door een jeugdcoach bij de club Crewe Alexandra. Ook andere voetballers met dergelijke ervaringen deden vervolgens hun verhaal.

In december hadden zich al 350 mogelijke slachtoffers gemeld. Het gaat daarbij om misbruik bij alle sportverenigingen in totaal. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 526 zo maakte de Metropolitan Police Service maandag bekend. In totaal zijn er 184 mogelijke verdachten geïdentificeerd. De politie wil niet zeggen om welke clubs het precies gaat.