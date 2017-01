Wesley So wint Tata Steel-schaaktoernooi

De Amerikaanse schaker Wesley So heeft zondag het internationale toernooi Tata Steel Chess op zijn naam geschreven. De 23-jarige So, geboren op de Filipijnen, won de dertiende en laatste ronde van de Jan Nepomnjatstsji uit Rusland en was niet meer te achterhalen voor zijn concurrenten.

Met de zege eindigde de Amerikaanse grootmeester op negen punten. Hij won in totaal vijf partijen. Op de voorlopig tweede plaats staan Magnus Carlsen, Levon Aronian en de 17-jarige Chinees Yi Wei met 7,5 punten. Zij spelen op zondagmiddag hun laatste ronde.

So speelde remise tegen wereldkampioen Carlsen

De Noorse wereldkampioen Carlsen was de grote favoriet op het prestigieuze schaaktoernooi van Wijk aan Zee. Hij nam al voor de dertiende keer deel aan dit toernooi. Vijf keer eindigde hij als winnaar. In de eerste ronde kwam Carlsen niet verder dan een remise tegen So, de nummer vier van de wereldranglijst.

Zeer opvallend was de verliespartij van Carlsen tegen Richard Rapport, een week geleden. Rapport had voor deze rond nog geen partij gewonnen. De Nederlandse schaker Anish Giri haalde zowel een remise tegen So als tegen Carlsen een remise, maar verloor van de Armeniër Aronian. Loek van Wely werd hekkensluiter met 3,5 punten.