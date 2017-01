Wereldwijd kritiek op nieuwe immigratieregels VS

Op veel plekken in de wereld is kritisch gereageerd op het nieuwe immigratiebeleid van de Verenigde Staten. Het overwegend islamitische Indonesië heeft er bijvoorbeeld geen goed woord over voor. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei zondag volgens persbureau Reuters de plannen van president Donald Trump om mensen uit een aantal moslimlanden “buitengewoon streng door te lichten” zeer te betreuren.

Trump zorgde vrijdagavond voor verwarring en chaos door een vergaand decreet uit te vaardigen dat de Amerikaanse grenzen de komende maanden sluit voor vluchtelingen, en die bezoekers uit onder meer Syrië, Irak en Iran de toegang tot de VS voorlopig ontzegt.

Voor Indonesië, dat de grootste moslimpopulatie ter wereld heeft, zijn er geen restricties. Toch maakt Marsudi zich zorgen over de extra zware screening van buitenlanders.

Iran woedend, parlementsleden Irak willen kwestie bespreken

Parlementsleden in Irak, een van de landen waarvan burgers de komende maanden geen visum kunnen krijgen, willen het Amerikaanse immigratieverbod in het parlement in Bagdad bespreken.

Buurland Iran is zelfs ronduit woedend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het inreisverbod voor mensen uit zijn land in de VS “een belediging van het Iraanse volk”. De islamitische republiek gaat het aantal visa voor Amerikaanse toeristen daarom als tegenreactie ook beperken, maakte het zaterdag bekend. Alleen wie nu al een visum heeft, komt Iran nog binnen.

Canada blijft vluchtelingen opnemen

Ook de Franse president François Hollande en de Britse premier Theresa May hebben zich kritisch uitgelaten over Trumps decreet met betrekking tot nieuwe immigratieregels. Er zou bovendien zelfs een Britse parlementariër de toegang tot de VS zijn ontzegd:

De Canadese premier Justin Trudeau kondigde aan dat zijn land wel vluchtelingen blijft opnemen. Trudeau schreef op Twitter:

In een tweede tweet toonde hij een foto van hoe hij een Syrische vluchtelinge welkom heette in 2015. Trudeau liet ook weten dat hij in gesprek wil met Trump over het succes van het Canadese vluchtelingenbeleid.

Steun Israël voor muur tussen VS en Mexico

Voor een ander omstreden onderdeel van Trumps nieuwe immigratiepolitiek, de bouw van een muur op de grens met Mexico, kreeg de Amerikaanse president dit weekend juist bijval, vanuit Israël. Premier Benjamin Netanyahu van dat land uitte op Twitter zijn lof voor dit aspect van de plannen van Trump.

“President Trump heeft gelijk. Ik heb een muur gebouwd langs de zuidgrens van Israël. Daardoor is alle illegale immigratie gestopt. Groot succes. Goed idee.”

De Mexicaanse regering heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de tweet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Mexico liet weten: